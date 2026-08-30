Notas
-
Oración de hoy para el regreso a clases: La plegaria para pedirle a la Virgen de Guadalupe por los estudiantes este 31 de agosto
Encuentra la oración a la Virgen de Guadalupe para proteger a los estudiantes en este regreso a clases y conoce el santoral católico de este 31 de agosto.
-
Oficial: Requisitos y documentos para bautizar a tu hijo en la Basílica de Guadalupe si tiene menos de 7 años de edad
Conoce los requisitos, documentos y horarios actualizados para bautizar a tu hijo en la Basílica de Guadalupe paso a paso; estas son las recomendaciones.
-
"Es un milagro": Virgen de Guadalupe queda intacta tras choque de autobuses en Monterrey
Un fuerte choque entre un camión urbano y una unidad de turismo en Monterrey dejó 10 heridos. Testigos destacan que una imagen religiosa quedó intacta.
-
México vs Inglaterra: La oración a la Virgen de Guadalupe para pedir que gane la Selección hoy 5 de julio en el partido del Mundial 2026
¿Buscas apoyo espiritual para el partido México vs Inglaterra? Encuentra aquí la oración para la Selección Mexicana hoy 5 de julio
-
Aficionados acuden a la Basílica de Guadalupe para pedir que selecciones de México y Colombia ganen en el Mundial 2026
Seguidores de Colombia y México se reúnen en la Basílica de Guadalupe para pedir por sus selecciones en el Mundial 2026; esto comentaron a Azteca Noticias.
-
El detalle mexicano de Green Day en el Super Bowl
Billie Joe Armstrong, de Green Day, usó una medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl 2026; ¿qué temas controversiales interpretaron?