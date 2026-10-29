¿Cuántas veces fue candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano compitió tres veces por la Presidencia de México. Sus campañas de 1988, 1994 y 2000 marcaron distintas etapas de la oposición política y del avance de la izquierda en el país.

La pregunta sobre sus candidaturas cobra relevancia tras los reportes de su fallecimiento este 28 de octubre de 2026. Hasta el momento, las causas de su muerte no se han dado a conocer.

¿En qué años buscó Cuauhtémoc Cárdenas la Presidencia?

1988: la candidatura que sacudió al sistema

Encabezó el Frente Democrático Nacional y se convirtió en uno de los principales contendientes frente al PRI. La elección estuvo marcada por denuncias de irregularidades y una fuerte controversia sobre los resultados por una supuesta caída del sistema, dónde acusaron de fraude.

1994: la segunda oportunidad

Como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), volvió a competir por la Presidencia. La elección fue ganada por Ernesto Zedillo, del PRI.

2000: su última campaña presidencial

Representó a la coalición Alianza por México en una elección histórica en la que Vicente Fox, del PAN, ganó la Presidencia y terminó con siete décadas de gobiernos priistas.

¿Qué papel tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la política mexicana?

Además de sus tres campañas presidenciales, Cárdenas fue gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986 y, en 1997, se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido por voto popular. También participó en la fundación del PRD en 1989.

Su trayectoria quedó ligada a la reorganización de la oposición y a la apertura de la competencia electoral en México.

Las circunstancias de su presunto fallecimiento, reportado este 28 de octubre, permanecen sin esclarecerse públicamente.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas

La tarde de este miércoles 28 de octubre, se informó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras más determinantes de la historia política contemporánea del país.

Fundador del PRD, artífice del histórico movimiento del 88 y primer Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México (en ese entonces el Distrito Federal).

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. Estamos a la espera de información oficial.