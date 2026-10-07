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¿Te salió más caro surtir la despensa? El precio de la canasta básica para octubre 2026; productos más caros

El precio de la canasta básica registró cambios importantes para octubre 2026, impactando en los bolsillo de miles de mexicanos; te compartimos los costos.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Alimentos más caros en octubre 2026
¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? |INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

El precio de la canasta básica en México inicia un nuevo mes con cambios importantes en el costo de los alimentos y productos que la conforman, impactando el bolsillo de las y los mexicanos: te compartir del costo real de surtir la despensa.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?

El precio de la canasta básica para los primeros días de octubre 2026 se ubica entre los $734.00 hasta los $920.50 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

El costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

Productos que subieron de precio en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas de septiembre, impactados por la inflación de México.

  • Cebolla
  • Chile serrano
  • Limón
  • Huevo
  • Otras frutas
  • Servicios de taxi
  • Servicios de Universidad
  • Colectivo
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías
  • Vivienda propia

Precio de la cebolla y huevo en México:

El huevo registró un aumento alarmante en México, alcanzado los $80 pesos el kilo principalmente en regiones cercanas a la frontera.

Por su parte, el precio de la cebolla se ubica en los $31.53 pesos el kilo en agosto 2026, según los datos más recientes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

  • Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.
  • Mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.
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