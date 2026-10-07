¿Te salió más caro surtir la despensa? El precio de la canasta básica para octubre 2026; productos más caros

El precio de la canasta básica en México inicia un nuevo mes con cambios importantes en el costo de los alimentos y productos que la conforman, impactando el bolsillo de las y los mexicanos: te compartir del costo real de surtir la despensa.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?

El precio de la canasta básica para los primeros días de octubre 2026 se ubica entre los $734.00 hasta los $920.50 pesos por familia , según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

El costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 21 al 25 de septiembre, Bodega Aurrerá Itzaes, en Mérida, registró el precio más bajo de la canasta PACIC, con $734. En contraste, Walmart Echegaray, en Naucalpan, reportó el precio más alto, de $920.50, precio que rebasa el límite de $910 establecido en el acuerdo. La diferencia entre ambos establecimientos fue de $186.50. Para el monitoreo semanal se seleccionaron las siguientes localidades: Azcapotzalco, CDMX; Villahermosa y Monterrey y, en estas tres localidades, los precios de la canasta se mantuvieron por debajo del límite de $910. En Azcapotzalco, Mercado Soriana registró el precio más bajo, con $803.20, mientras que Soriana Híper Cuitláhuac presentó el más alto, de $838. En Villahermosa, Chedraui Mina ofreció la canasta a $788, el precio más bajo, mientras que Soriana Súper 441 registró el más alto, de $837.30. En Monterrey, Soriana Híper Lincoln presentó el precio más bajo, con $812.60, y S-Mart Lincoln, el más alto, con $882.98. — Profeco (@Profeco) October 5, 2026

Productos que subieron de precio en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas de septiembre, impactados por la inflación de México.



Cebolla

Chile serrano

Limón

Huevo

Otras frutas

Servicios de taxi

Servicios de Universidad

Colectivo

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Vivienda propia

Precio de la cebolla y huevo en México:

El huevo registró un aumento alarmante en México, alcanzado los $80 pesos el kilo principalmente en regiones cercanas a la frontera.

Por su parte, el precio de la cebolla se ubica en los $31.53 pesos el kilo en agosto 2026, según los datos más recientes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En agosto 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.462 y representó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.26%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.88% subyacente ▪️1.13% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/EYj3s6ZWcz 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

