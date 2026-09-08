¡Precios por los cielos! Canasta básica vuelve a superar los 2 mil pesos por familia en México; productos más caros en agosto 2026

Cada vez alcanza menos. Ir al supermercado o mercado se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza debido al aumento de precios en los alimentos y otros productos que forman parte de la canasta básica, impactando el bolsillo de millones de familias mexicanas, pero ¿cuál es el costo REAL de surtir la despensa?

El precio REAL de la canasta básica en México 2026

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que la canasta básica de México se ubica en los $2 mil 128. 84 pesos para una familia de cuatro personas en el mes de agosto 2026.

Esta cifra representan un aumento de $11.00 pesos respecto anterior. La canasta básica se ha mantenido arriba de los 2 mil pesos desde principio de año.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que el costo de la canasta básica es de $933.30 pesos por familia.

Alimentos más caros de la canasta básica en México

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de los alimentos que registraron un aumento importante en su precio durante el mes de agosto 2026, impactando fuertemente en la economía de familias mexicanos.



Cebolla - $31.53 pesos el kilo.

Naranja - $36.81 pesos el kilo.

Lentejas - $40.22 pesos el kilo.

Limpiador de piso - $36.13 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $29.19 pesos el kilo.

Otro de los productos que registró un alarmante aumento de precio fue el huevo, superando los $80 pesos el kilo en algunas regiones de México, sobre todo aquellas cercanas a la frontera.

📈 Algunos productos subieron mucho más que el promedio:

🧅 Cebolla: +15.75%

🍊 Naranja: +5.65%

🫘 Lentejas: +5.41%

🧹 Limpiador de piso: +4.52%

🌶️ Chiles en escabeche: +4.30%

Son movimientos que las familias y el pequeño comercio sienten directamente.… — ANPEC (@ANPECmx) August 27, 2026

Estados en el que el precio de la canasta básica supera los 2 mil pesos

¿Cada vez alcanza para menos? La Anpec compartió los estados en el que el costo de la canasta básica registró un aumento importante , superando los $2 mil pesos por familia; te compartimos la lista de regiones.



Aguascalientes - $2 mil 108 pesos.

Colima - $2 mil 377 pesos.

Zacatecas - $2 mil 339 pesos.

Jalisco - $2 mil 328 pesos.

Campeche - $1, 832 pesos.

Por su parte, el precio de la canasta básica en la Ciudad de Méxco se ubica en $1,894.50 pesos por familia, mientras que en el Estado de México (Edomex) está en $2 mil 549 pesos por familia, situándose como una de las zonas más caras del país.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

