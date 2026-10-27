Golpe a la cartera: Esto pagarás por la ofrenda de Día de Muertos y fiestas de Halloween en 2026

La ofrenda de día de muertos y las fiestas de halloween vienen con un verdadero susto para nuestras carteras este 2026. Olvídate de los fantasmas o los monstruos, lo que realmente nos va a quitar el sueño en estas fechas es la inflación.

Según los datos recientes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), armar el altar para recibir a nuestros difuntos nos saldrá en promedio en 2,480 pesos. Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo, pues el gasto subió un 16.15% frente a lo que desembolsamos en 2025.

¿Dónde se va el dinero cuando armamos la ofrenda?

Si te preguntas por qué sale tan caro, la respuesta está en los detalles. Lo que más nos vacía el presupuesto son los alimentos, llevándose unos 680 pesos de jalón. Después le siguen los adornos tradicionales como el papel picado y los manteles con 580 pesos. Las bebidas para los muertitos cuestan alrededor de 418 pesos, y la infaltable flor de cempasúchil te sacará unos 410 pesos más.

Celebrar estas fechas podría salirte más caro este 2026|ANPEC

El Pan de Muerto, un lujo necesario

El pan de muerto tampoco se escapó del aumento. Su precio promedio subió un 19% este año. En panaderías locales, el tradicional va desde los 18 hasta los 180 pesos, mientras que los rellenos pueden llegar a costar 225 pesos. Si buscas opciones gourmet o en supermercados, prepárate para pagar entre 35 y 400 pesos por un pan familiar.

Sustos que no dan gusto

Si prefieres las fiestas de halloween, el panorama no es mucho mejor. Armar un reventón para 10 personas puede costarte hasta 6,750 pesos. Este presupuesto contempla decoraciones ($1,400), bebidas ($3,500), botanas ($1,100), bolsas de dulces ($750) y hasta los disfraces, que van de 600 a 900 pesos por persona. Esto representa un encarecimiento del 16% respecto a 2025.

Parece que este 2026, la verdadera historia de terror no serán los disfraces, sino los precios que enfrentamos para celebrar ambas tradiciones. Con el maratón Guadalupe-Reyes-Candelaria a la vuelta de la esquina, el panorama económico exige planear muy bien los gastos de fin de año.