¡Prepara la cartera! Esto cuesta poner una ofrenda de Día de Muertos

La flor de cempasúchil, las veladoras, el pan de muerto, veladoras y los alimentos forman parte de lo que se utiliza para hacer una ofrenda; conoce los precios y cómo influye en el gasto familiar este Día de Muertos 2026.

Para preparar una ofrenda de Día de Muertos implica destinar una parte del presupuesto familiar a flores, veladoras, papel picado, pan de muerto y otros elementos. El gasto de esta tradición siempre va en aumento por la inflación.

Precios para poner una ofrenda de Día de Muertos en la CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), los putos para adquirir estos elementos pueden variar, desde el Mercado de Plantas de Xochimilco, hasta los tianguis de cada colonia.



El copal- de 25 a 35 pesos la bolsita.

Calaveritas de azúcar- los precios pueden ir desde los 10 pesos cada una o aplicar promociones como 3x50 la pequeña.

Pan de muerto- la pieza de pan puede ser de 15 pesos uno pequeño o hasta los 35 pesos, todo depende de los ingredientes.

Flor de cempasúchil- esta flor puede estar en mercados desde los 20 pesos hasta los 60, el precio depende del tamaño del botón de la flor.

La veladora- la más pequeña puede tener un costo de 18 pesos o más grandes en 35 o 40 pesos.

El papel picado se vende por pliego que está en 2 pesos o la promoción por docena.

¿Cuánto costaba poner una ofrenda en 2025?

Los precios reportados por comerciantes durante la temporada de 2025 incluían los siguientes productos:



Maceta de cempasúchil- $25

Veladora- $25

Papel picado- $30

Calaverita de azúcar- $20

Pieza de pan de muerto- $30

Copal- $30

¿Cómo influye la inflación en el gasto de la ofrenda?

El instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación general anual en México se ubicó en 3.45% en septiembre de 2026, frente a 3.76% en el mismo mes de 2025.

La PROFECO recomienda elaborar una lista de los artículos necesarios, comparar precios antes de comprar y reutilizar adornos de años anteriores para ayudar al bolsillo familiar.

