La búsqueda de un hogar cada vez se complica más. Sobrepoblación, gentrificación, inflación, muchos factores influyen a la hora de conseguir una casa o departamento para rentar. Aunque, ¿te has puesto a pensar cuánto dinero deberías ganar para poder vivir en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, en Estados Unidos?

Un grupo de académicos analizó los costos de rentar una vivienda en diversas ciudades de la Unión Americana y llegó a la conclusión de los diversos sueldos necesarios para vivir de forma holgada.

En al menos 11 ciudades de Estados Unidos, los habitantes deben obtener un salario de al menos seis cifras para poder pagar holgadamente el alquiler, de acuerdo con el estudio de la Universidad Florida Atlantic (FAU, por sus siglas en inglés).

¿Cuánto debo ganar para vivir en Nueva York?

En concreto, para vivir en Nueva York, las personas deben ganar al menos 100 mil dólares al año, aproximadamente un millón 737 mil 825 pesos mexicanos. La cifra se repite para las ciudades de Miami, Florida; San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Riverside y Oxnard, en California; Boston, Massachusetts; Bridgeport, Connecticut y Honolulu en Hawái.

Una de las ciudades estadounidenses más caras para rentar es San José, en California, pues quienes aspiren a alquilar una vivienda en dicha localidad deber percibir al menos 131 mil 563 dólares anuales o 2 millones 286 mil 334 pesos al año, apuntan los especialistas.

El análisis de las rentas fue hecho con los índices de rentas proporcionados por diversas empresas del ramo en Estados Unidos, con el fin de determinar este tipo de costos a través de los años desde 2014, para crear así un modelo estadístico.

¿Cuánto debo pagar de renta según mi sueldo?

Los académicos de la Universidad de Florida Atlantic señalan que las personas que gastan un 30% o más de su sueldo en pagar una renta están agobiados por este tipo de egreso.

“No muchas personas obtienen esa cantidad de dinero. Estos datos ilustran perfectamente lo que hemos dicho sobre una crisis de viviendas asequibles en la actualidad. Las rentas no bajan significativamente, en caso de que lo hagan. Hasta que los ingresos aumenten ligeramente, los consumidores en la mayor parte del país continuarán sin satisfacer sus necesidades básicas”, aseveró Ken H. Johnson, economista en la Facultad de Negocios de la FAU.

El estudio señala que el norteamericano promedio necesita ganar 81 mil dólares al año (o un millón 407 mil pesos anuales) para no estar presionado por pagar las rentas de las viviendas.

