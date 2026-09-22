Días más cortos y mañanas frías: El tiempo exacto que durará el otoño en México este 2026; todo lo que debes saber

A sacar el suéter y la bufanda. Este 22 de septiembre 2026, México le da la bienvenida al equinoccio de otoño, con el descenso de la temperatura y las tardes más cortas, pero ¿cuánto tiempo durará la estación y qué cambios en el clima traerá a nuestro país?

¿Cuánto tiempo dura el otoño en México este 2026?

Este año, el equinoccio de otoño ocurrirá alrededor de las 18:06 horas de este martes, tiempo del centro de México, dándole la bienvenida una de las estaciones favoritas de millones de mexicanos, pero ¿cuándo termina?

El otoño en México durará alrededor de 89 días, 20 horas y 44 minutos , terminando con la llegada del inverno 2026 a nuestro país. La fecha final de la temporada otoñal es el 21 de diciembre.

El otoño durará aproximadamente 89 días, 20 horas y 44 minutos, y terminará con el comienzo del invierno. El equinoccio ocurrirá el 23 de septiembre de 2026 a las 00:06 UTC, es decir, el 22 de septiembre a las 18:06 h, tiempo del centro de México. pic.twitter.com/PHU5yxgXZJ — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) September 20, 2026

¿Qué cambios de clima se esperan en México para otoño 2026?

Después del equinoccio de otoño, el Sol saldrá un poco más tarde de lo normal y se pondrá más temprano, haciendo que los días sean más cortos y las noches más largas, pero ¿qué cambios de clima habrá en México?

Uno de los cambios principales es el descenso gradual de las temperaturas, y aunque no ocurre de manera uniforme ni inmediata de todo México; las condiciones meteorológicas dependerán de cada región, la altitud y la presencia de sistemas atmosféricos como frentes fríos, masas de aire y ciclones tropicales.

¿Por qué las tardes se vuelven más cortas durante el otoño?

Por lo general, las tarde durante otoño se vuelven más cortas debido a la inclinación de 23.5 grados eje de la Tierra mientras orbita alrededor del Sol.

A medida que avanza esta estación en nuestro hemisferio, la Tierra se inclina en dirección opuesta al Sol, lo que provoca que el Sol recorra una trayectoria más baja y corta en el horizonte. Como resultado, la luz solar incide de forma menos directa, los días pierden minutos de claridad de manera progresiva y el amanecer se retrasa mientras que el atardecer se adelanta, acortando visiblemente las tardes hasta alcanzar el solsticio de invierno.

¿Cuándo entra el invierno a México este 2026?

El invierno en México inicia el 21 de diciembre 2026, coincidiendo con el solsticio de invierno, el solsticio marca noches más largas y días más cortos.

A partir de esta fecha se intensifican las bajas temperaturas y el ingreso de los frentes fríos pronosticados para la temporada invernal.