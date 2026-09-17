¿Cuánto dura el pozole en el refrigerador? Esta es la recomendación para comerlo sin riesgos

Si preparaste pozole y te sobró después de las fiestas patrias, es importante refrigerarlo correctamente para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Conoce cuál es el tiempo recomendado que deben estar los alimentos en el refrigerador.

¿Cuánto tiempo puede durar el pozole en el refrigerador?

El pozole, por ser un alimento preparado, debe mantenerse en refrigeración y no permanecer durante periodos largos a temperatura ambiente.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recomienda refrigerar los alimentos cocinados y perecederos, preferentemente a una temperatura menor a 5 °C, y señala que no deben guardarse durante tanto tiempo en el refrigerador.

Además, recomiendan conservar los alimentos preparados bien tapados y en refrigeración. Recuerda que cada alimento puede durar más o menos tiempo, aun así esté bajo refrigeración.

La refrigeración es importante porque ayuda a mantener los alimentos a temperaturas seguras. Por eso, si después de una comida quedó pozole, lo recomendable es guardarlo tapado y en refrigeración lo antes posible, en lugar de dejarlo durante varias horas afuera del refrigerador o cerca de cosas calientes que puedan jugar con la temperatura de los alimentos.

¿Cuándo ya no es recomendable comer el pozole?

Una de las principales recomendaciones es no consumir el pozole si permaneció más de dos horas a temperatura ambiente. La Secretaría de Salud establece este límite para los alimentos que fueron preparados.

Senasica también indica que los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas y que deben refrigerarse a temperaturas seguras.

¿Cómo recalentar el pozole?

La Secretaría de Salud recomienda hervir los alimentos que estuvieron en refrigeración antes de consumirlos. Además, los sobrantes que no se consuman en el momento deben mantenerse en recipientes limpios y tapados, en refrigeración o en un lugar fresco y seco; antes de consumirlos, se deben volver a calentar hasta que hiervan y se recomienda reutilizar los sobrantes una sola vez.