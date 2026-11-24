Si sientes que el frío apenas va agarrando fuerza, los datos del pronóstico de la temporada 2026-2027 respaldan esa sensación. Hasta este 24 de noviembre de 2026 van 8 frentes fríos en total, y el cierre del año traerá el mes con mayor número de sistemas pronosticados.
¿Qué dicen los pronósticos de las autoridades?
¿Cuántos frentes fríos van y cuántos faltan en la temporada?
Para toda la temporada 2026-2027 se pronostican 56 frentes fríos en total, frente a un promedio climatológico de 50.
Hasta ahora van 8 observados en el acumulado, con 5 reportados en noviembre.
Diciembre tendrá más frentes fríos pronosticados
En el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, diciembre destaca como el mes con más sistemas esperados al marcar 9 frentes fríos, por encima de los 7 del promedio histórico.
¿Cuántos frentes habrá de noviembre 2026 a mayo 2027?
Además de los 8 pronosticados para noviembre y los 9 de diciembre, el calendario contempla 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.
¿Cuántos frentes fríos se pronosticaron para el 2026?
En septiembre se pronosticaron 3 y se observó 1, mientras que en octubre se pronosticaron 7 y se observaron 2.
¿Por qué debes estar atento a los avisos del clima?
Las autoridades meteorológicas dicen que las estimaciones pueden ajustarse si ocurren cambios importantes en el océano o la atmósfera durante los próximos meses.
Es importante que la población se mantenga informada de los pronósticos y avisos oficiales por temperaturas heladas y lluvias muy fuertes.