Si sientes que el frío apenas va agarrando fuerza, los datos del pronóstico de la temporada 2026-2027 respaldan esa sensación. Hasta este 24 de noviembre de 2026 van 8 frentes fríos en total, y el cierre del año traerá el mes con mayor número de sistemas pronosticados.

¿Qué dicen los pronósticos de las autoridades?

¿Cuántos frentes fríos van y cuántos faltan en la temporada?

Para toda la temporada 2026-2027 se pronostican 56 frentes fríos en total, frente a un promedio climatológico de 50.

Hasta ahora van 8 observados en el acumulado, con 5 reportados en noviembre.

🥶 Viene un invierno más frío de lo habitual.



Para esta temporada 2026-2027 se prevé la llegada de 56 frentes fríos a México, por encima del promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020.



Diciembre será el mes con mayor actividad (9 sistemas), seguido de noviembre y enero (8… pic.twitter.com/S8hU5BeXVp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Diciembre tendrá más frentes fríos pronosticados

En el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, diciembre destaca como el mes con más sistemas esperados al marcar 9 frentes fríos, por encima de los 7 del promedio histórico.

¿Cuántos frentes habrá de noviembre 2026 a mayo 2027?

Además de los 8 pronosticados para noviembre y los 9 de diciembre, el calendario contempla 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

¿Cuántos frentes fríos se pronosticaron para el 2026?

En septiembre se pronosticaron 3 y se observó 1, mientras que en octubre se pronosticaron 7 y se observaron 2.

¡SE ADELANTA EL FRÍO! PRONOSTICAN 56 FRENTES FRÍOS EN MÉXICO PARA LA TEMPORADA 2026-2027



El Servicio Meteorológico Nacional advierte un periodo invernal más activo de lo habitual, superando el promedio histórico de 50 sistemas.



¿Ya están preparados en tu estado para la llegada… pic.twitter.com/AYyG9WpSpF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

¿Por qué debes estar atento a los avisos del clima?

Las autoridades meteorológicas dicen que las estimaciones pueden ajustarse si ocurren cambios importantes en el océano o la atmósfera durante los próximos meses.

Es importante que la población se mantenga informada de los pronósticos y avisos oficiales por temperaturas heladas y lluvias muy fuertes.