¿El mes con más frentes fríos? Este es el número que se espera para noviembre de 2026 según el SMN

El frío ya empieza a sentirse con más fuerza en varias regiones de México y apenas vamos empezando el mes. Con el avance del otoño, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, publicaron el pronóstico de frentes fríos para la temporada 2026-2027. En el mes de noviembre no se esperan pocos, pues es de las temporadas con más número de eventos de este tipo.

Este es el número de frentes fríos que prevé el SMN para noviembre.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para noviembre de 2026?

Los pronósticos oficiales dicen que para este mes de noviembre se tiene un pronóstico de 8 frentes fríos en total sobre el territorio nacional. Esta cifra se está por encima de la media histórica, 1991-2020, la cual marca un promedio de 6 sistemas frontales para el onceavo mes del año.

¿Noviembre es el mes con más frentes fríos?

Aunque 8 frentes fríos representan una actividad alta para noviembre, no será el mes más helado o con más número de sistemas.

Todo indica que diciembre de 2026 encabezará la lista de la temporada con un total de 9 frentes fríos pronosticados.

Enero de 2027 tendrá el mismo número que noviembre con la llegada de otros 8 sistemas.

¿Cuántos frentes fríos habrá en la temporada 2026-2027?

El pronóstico de la temporada invernal, las autoridades prevén la llegada de 56 frentes fríos en total entre septiembre de 2026 y mayo de 2027.

Esta cifra proyectada supera los 50 frentes fríos que se registran habitualmente en el promedio histórico del clima.

Frentes fríos mes por mes en México

Para que tomes tus precauciones a lo largo del año, así está repartido el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional:

Noviembre 2026: 8 pronosticados.

8 pronosticados. Diciembre 2026: 9 pronosticados.

9 pronosticados. Enero 2027: 8 pronosticados.

8 pronosticados. Febrero 2027: 7 pronosticados.

7 pronosticados. Marzo 2027: 6 pronosticados.

6 pronosticados. Abril 2027: 6 pronosticados.

6 pronosticados. Mayo 2027: 2 pronosticados.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

La Conagua recordó que estas condiciones pueden cambiar o actualizarse si se hay movimientos en los océanos o en la atmósfera.

Las autoridades recomiendan mantenerse al pendiente de los avisos del clima, cuidar a niños y adultos mayores ante los cambios de temperatura y no descuidarse durante las madrugadas.