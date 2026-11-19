Entre este jueves 19 y el domingo 22 de noviembre de 2026, la presencia de frentes fríos mantiene en movimiento el clima en varias regiones del país. Mientras uno sigue estacionario sobre el Golfo de México, otro se despide de territorio nacional y un nuevo frente frío se acerca por la frontera norte.

¿Qué provocará cada uno y qué estados sentirán sus efectos?

Frente frío 6 deja lluvias fuertes en el sureste y la península

De este jueves 19 y hasta el domingo 22 de noviembre, el frente frío número 6 seguirá como estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y el norte de la península de Yucatán.

Al combinarse con un canal de baja presión, generará chubascos y lluvias fuertes en esa península y en los estados del sureste mexicano.

¿El frío extremo va a seguir en todo México? 🥶



El frente frío 6 se va a quedar estacionado en México y sus efectos se van a seguir sintiendo; esto es lo que se espera en el clima.https://t.co/8n4w3Pj2IS pic.twitter.com/05AEQSmrtE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

¿También habrá tardes frías en México por los frentes?

Entre este jueves y la mañana del viernes 20, la masa de aire polar del frente 6 provocará vientos de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco.

Su masa de aire comenzará a modificarse, permitiendo un ascenso de temperaturas por las tardes en el norte, noreste, centro y ¿oriente.

¿Qué pasa con el frente frío número 7 en el país?

A diferencia de los otros sistemas, el frente frío número 7 se desplazará hacia el centro de Estados Unidos entre este jueves y la mañana del viernes 20 de noviembre, por lo que dejará de afectar directamente al territorio mexicano.

Llegada del nuevo frente frío 8 por el noroeste y Baja California

A la par, un nuevo frente frío se acercará al noroeste de México entre jueves y viernes, ingresando de forma lenta durante el fin de semana.

Al mezclarse con una vaguada y las corrientes en chorro polar y subtropical, dejará rachas fuertes de viento en el noroeste, chubascos en Baja California y lluvias aisladas en esa región.

¡Tome precauciones y saque el paraguas!



El frente frío número 6 y un canal de baja presión mantienen en alerta al sureste del país con lluvias en la península de #Yucatán, #Coatzacoalcos, #Villahermosa, #Oaxaca y #TuxtlaGutiérrez.



Además, el evento de Norte azotará con rachas… pic.twitter.com/QsYUrdGjYk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Lluvias del domingo en el norte, noreste, oriente y centro

Para el domingo 22 de noviembre, este nuevo frente frío se extenderá sobre el norte del país y al interactuar con un canal de baja presión ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y oriente.

Además, la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo provocará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste.