California y Nueva York preparan festejo por fin de la cuarentena

Los estados de California y Nueva York, en Estados Unidos, preparan un festejo debido al fin de la cuarentena provocada por la pandemia por el virus del Covid-19 desde inicios del año pasado.

Este festejo se podrá realizar, según informaron autoridades, debido a que tanto California como Nueva York han levantado, de manera paulatina, todas las restricciones sanitarias y la cuarentena, ello gracias a los altos número de personas vacunadas que registran dichos estados.

En el caso de California, alrededor del 55% de su población total, que es de 40 millones, ha recibido ambas dosis de la vacuna contra Covid-19; además, el 66% ha sido inmunizado con una aplicación.

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Por su parte, Nueva York, con más de ocho millones de habitantes, ha vacunado al 70% de los adultos con al menos una dosis contra Covid-19, por lo que decidieron terminar con la cuarentena, que poco a poco ha ido concluyendo desde el inicio de este 2021 con la aplicación de las vacunas.

“Hemos alcanzado el 70% de vacunación. Es el objetivo nacional y lo hemos alcanzado antes de lo previsto. ¿Qué significa el 70%? Significa que ya podemos volver a la vida que conocemos”, anunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

¿Cuál será el festejo por el fin de la cuarentena?

El estado de California levantó las restricciones de la cuarentena para mejorar su economía, por lo que tiene una apuesta en la reactivación del turismo, pues cuenta con sitios como playas, restaurantes y bares, así como Disneyland y Universal Studios.

En este lugar, las restricciones como el uso de cubrebocas continuará para las personas que aún no han recibido la vacuna contra Covid-19; sin embargo, ya no habrá cuarentena. Además se pide evitar eventos que reúnan a más de 10 mil personas.

Al respecto, Nueva York ya comenzó con el festejo del fin de la cuarentena. Hasta ahora, el estado ha ofrecido conciertos de rock, hip hop, jazz y hasta mariachi en distintos lugares públicos, así como en bares y restaurantes.

Además, el gobernador Andrew Cuomo anunció este martes que para el levantamiento de las restricciones habrá un festejo con fuegos artificiales, los cuales fueron lanzados después de las 21:00 horas del tiempo local.

Here's where you can watch:https://t.co/ztVYsCk5zo — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 15, 2021

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