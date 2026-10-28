Lázaro Cárdenas fue su padre; Cuauhtémoc construyó su propio legado en la política

La política formó parte de la historia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano desde su nacimiento; Hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, creció ligado al legado de uno de los mandatarios más recordados del país. Sin embargo, con el paso de los años, construyó su propio camino y se convirtió en una de las principales figuras de la izquierda mexicana.

Nacido en 1934, el ingeniero desarrolló una carrera que lo llevó de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de competir en tres ocasiones por la Presidencia de México.

De la influencia familiar a su propio camino político

Cuauhtémoc Cárdenas militó durante 25 años en el PRI, en 1980 llegó a la gubernatura de Michoacán, donde permaneció hasta 1986. En 1988 contendió por primera vez por la Presidencia de la República, una elección que marcó un momento decisivo en su trayectoria.

Tras su ruptura con el priismo, participó en la fundación del PRD, partido en el que militó durante 25 años, hasta su renuncia en 2014. También encabezó el gobierno del entonces Distrito Federal entre 1997 y 1999 y volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000.

Su historia política trascendió los cargos y las candidaturas. Durante décadas, su nombre quedó vinculado a la organización de la izquierda mexicana y a la búsqueda de una alternativa política fuera del partido en el que había comenzado su carrera.