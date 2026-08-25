Notas
-
Del PRD a la más férrea morenista: La trayectoria de Graciela Domínguez, nueva gobernadora interina de Sinaloa
Conoce la trayectoria de Graciela Domínguez Nava, designada como gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha Moya. Descubre su paso por el PRD y Morena.
-
IECM trabaja de forma remota ante protesta de un presunto grupo del PRD capitalino
Autoridades del instituto electoral local mantienen actividades remotas ante bloque de manifestantes, que dicen ser del PRD capitalino
-
PAN y PRD en el Congreso de Guanajuato rechazan despenalizar el aborto
Con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó despenalizar el aborto; los legisladores destacaron la defensa de la vida.
-
IECM aprueba registro del PRD Ciudad de México como partido local
Tras perder el registro como partido nacional, el IECM aprobó el registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la CDMX como partido local.
-
La Doctísima Opinión: AMLO lamenta pérdida de registro del PRD
Hoy en La Doctísima Opinión, el presidente habló sobre la pérdida del registro del PRD y recordó sus años como fundador del partido.
-
El Sol Azteca se apaga: INE aprueba desaparición del PRD
El INE declaró la pérdida de registro del PRD tras no haber alcanzado el mínimo de 3 por ciento de votos en las elecciones 2024; esto es lo que dijeron.