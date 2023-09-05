Cuba acusa tráfico de personas para reclutarlas al ejército de Rusia

El gobierno de Cuba denunció acciones de tráfico de personas con el fin de obligarlas a enlistarse al ejército ruso y que vayan a combatir en el conflicto bélico contra Ucrania.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la isla enfrenta estas operaciones, las cuales tienen como objetivo a los ciudadanos cubanos que viven en Rusia e incluso en Cuba. Agregó que el Ministerio del Interior ya trabaja en neutralizar y desarticular dicha red.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.



📌 #Cuba 🇨🇺 enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar.



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“El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, señala el comunicado.

El mensaje del gobierno cubano afirma que ya inició procesos penales sobre los individuos involucrados en estas acciones. Acusó que los “enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas” sobre que supuestamente la isla sería “cómplice” de estas acciones.

Revelan caso de jóvenes obligados a formar parte de Guerra contra Ucrania

Sin embargo, el canal de televisión América TeVe en Miami, Florida, reveló el pasado jueves 31 de agosto los testimonios de dos jóvenes, quienes fueron a trabajar como albañiles en Ucrania, junto con el ejército ruso.

Los jóvenes de 19 años aseguraron que fueron engañados para formar parte de dicho conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

#Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. Se actúa con la fuerza de la ley contra esas pretensiones.



📄Declaración de @CubaMINREX: https://t.co/D0EQIOJ912 pic.twitter.com/aNiw3Co8mq — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 5, 2023

El gobierno cubano señaló que tiene una “firme y clara” posición contra el “mercenarismo”. Descartó que haya tomado parte del “conflicto bélico en Ucrania” y agregó que actuará contra quien realice trata de personas con fin de reclutamiento para que los cubanos “hagan uso de las armas contra cualquier país”.

En su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba aseveró que el gobierno “actúa con la fuerza de la ley” contra las acciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar.