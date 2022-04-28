Cuba aprueba los servicios de criptomonedas

El Banco Central de Cuba emitió regulaciones el martes 26 de abril para los proveedores de servicios de activos virtuales, luego de dar el visto bueno el año pasado al uso personal de las criptomonedas. Esta medida, que entrará en vigor el 16 de mayo, podría ayudar a Cuba, una isla caribeña dirigida por un régimen comunista, a eludir las duras sanciones de Estados Unidos, según algunos expertos.

Las criptomonedas, que permiten realizar operaciones financieras de forma anónima y descentralizada, se han utilizado en el pasado para sortear los controles de capital, así como para hacer más eficientes los pagos y las transferencias.

La autorización bancaria, publicada el martes en el boletín oficial del gobierno de Cuba, requiere que aquellos que deseen usar criptomonedas obtengan una licencia.

El banco dijo que consideraría la legalidad, el interés socioeconómico y las características del proyecto de cualquier solicitud antes de otorgar una licencia, que sería válida inicialmente por un año.

Evitar sanciones y atraer capital

El lanzamiento de Internet móvil hace tres años abrió el camino para las transacciones con criptomonedas en Cuba, y los entusiastas en la isla están creciendo en número a medida que estas criptomonedas ayudan a superar los obstáculos creados por las sanciones de Estados Unidos.

Esta es nuestra #Tasa Representativa del Mercado de #Criptomonedas en #Cuba (TRMCC) para el 26/4/2022.



Elaborada a partir de ofertas de compra y venta en grupos de Telegram y de los valores ofrecidos por @HeavenExOficial y #Qbita. pic.twitter.com/jVV0Ylxa67 — El Toque (@eltoquecom) April 26, 2022

El embargo comercial estadounidense de décadas de antigüedad excluye a los cubanos de los sistemas de pago y los mercados financieros internacionales convencionales. Los cubanos no pueden obtener tarjetas de crédito o débito para uso internacional en la isla y luchan por hacerlo en el extranjero.

"Lo que tenemos hasta ahora es un nuevo marco legal más amigable para el uso de los criptoactivos en Cuba, pero no sabemos exactamente quién va a usar este nuevo marco legal", dijo Pavel Vidal, execonomista del Banco Central de Cuba que enseña en la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia.

Varios de los vecinos latinoamericanos de Cuba se han interesado por las criptomonedas, incluido El Salvador, el primer país del mundo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal.

Vidal dijo que dudaba que Cuba se convirtiera en otro El Salvador, haciendo de bitcoin su moneda preferida o creando su propia criptomoneda, sino que el gobierno cubano estaba pensando en facilitar la entrada de remesas y operaciones de comercio exterior internacional.

"No creo que Cuba se esté moviendo hacia un sistema monetario que se va a basar solo en criptomonedas, creo que lo van a usar como una alternativa pero solo para operaciones internacionales", dijo.