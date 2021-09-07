El Salvador: primer país que adopta el bitcoin como moneda oficial

El Salvador se convirtió hoy en el primer país en el mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, una medida tomada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para impulsar el desarrollo económico.

La Asamblea Legislativa de dicho país aprobó en junio pasado, con 62 votos a favor y 19 en contra, la Ley Bitcoin tras el anunció que dio el presidente de El Salvador durante una conferencia en Miami.

La nueva ley permite que el bitcoin, junto con el dólar, sean utilizados en El Salvador para cualquier transacción que se requiera. Nayib Bukele indicó que todos los establecimientos deberán aceptar dicha criptomoneda.

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La medida tomada por El Salvador fue criticada por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que Moody 's bajó la calificación de la calidad crediticia de dicho país.

La medida tiene como objetivo permitir que los salvadoreños ahorren los 400 millones de dólares que gastan anualmente en comisiones por remesas, en su mayoría enviadas desde Estados Unidos.

Solo el año pasado, las remesas a El Salvador ascendieron a casi 6 mil millones de dólares, el 23 por ciento de su Producto Interno Bruto, una de las proporciones más altas del mundo.

3 minutos para hacer historia.



In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021

El salvador crea APP para bitcoin

El presidente Nayib Bukele anunció tras la aprobación del bitcoin la aplicación bancaria Wallet Chivo, la cual permite realizar transacciones en dólares o en la criptomoneda entre personas y empresas alrededor del mundo.

La plataforma Bitso anunció que esta aplicación permitirá a las personas de otro país realizar transacciones e informó que será el principal proveedor de monedas bitcoin para El Salvador.

El Salvador hasta el momento ha invertido en 400 criptomonedas bitcoin con lo que el precio de esta se incrementó hasta los 52 mil 700 dólares, aunque su precio varía constantemente pues cabe recordar que es una moneda virtual creada en 2009 y al estar descentralizada no existe una autoridad que responda a su emisión y control.

Reportan fallas y salvadoreños temen

La mayoría de salvadoreños son escépticos sobre el uso del bitcoin y desconfían de la criptomoneda que podría aumentar riesgos para las instituciones financieras. No obstante, algunos residentes muestran optimismo.

"Nosotros tenemos familia en Estados Unidos, ellos pueden mandar allí y sin ningún costo, en cambio el banco les cobra para mandar dinero de Estados Unidos a El Salvador", dijo Reina Isabel Aguilar, dueña de una tienda a una agencia internacional.

El gobierno instaló 200 cajeros automáticos de su billetera digital que permitirá que la criptomoneda se convierta en dólares y sea retirada sin comisión. Sin embargo, en las primeras horas del martes, esta no había aparecido en las aplicaciones, lo que provocó el enojo de Bukele.

Por unos momentos no funcionará @chivowallet, la hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes.



Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón.



Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021