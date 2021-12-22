Cuba anuncia inflación de 70%; economistas la estiman de hasta 500%

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, anunció durante su informe en la Asamblea Nacional del Poder Popular que la inflación cerrará en 70% este 2021; sin embargo, economistas aseguran que esta podría estar entre el 100% y el 500%.

Durante dicho informe, el ministro explicó que el aumento en la inflación que vivirá el país se debe a que el gobierno de Cuba aumentó los precios un 44% por la reforma monetaria que implementaron en enero.

Vamos a terminar obviamente con una tasa de inflación superior del 70%.

Dentro de la reforma "Ordenamiento Monetario", los salarios aumentaron un 450%, no obstante, de acuerdo con economistas de la misma forma subieron los precios.

Gil atribuyó la inflación a los factores externos como la pandemia de Covid-19 y el endurecimiento económico de Estados Unidos contra Cuba, pues "la llegada de Joe Biden no suavizó las medidas adoptadas por su antecesor, Donald Trump."

“¿Por qué la economía no pudo sostener ese crecimiento? Por el bloqueo…las medidas que se nos impusieron y las restricciones al acceso al combustible al país”, aseguró el ministro.

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Economistas aseguran que inflación en Cuba es mayor a la reportada

De acuerdo con economistas entrevistados por la agencia internacional Reuters, la inflación real de Cuba podría ser de entre 100 y 500 por ciento, pues la cifra del 70 por ciento que dieron las autoridades no coincide con el alza de precios que el país sufrió este año.

Según los estimados, dichos precios subieron entre cuatro y ocho veces respecto a su valor en el 2020.

No obstante, Alejandro Gil prometió que para el 2022 se espera un crecimiento del 4% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba, lo que ayudará a la recuperación económica, a pesar de las opiniones contrarias de los expertos.

Cabe señalar, esta no es la primera vez que el país hace proyecciones positivas, ya que el año pasado, autoridades aseguraron que alcanzarían el 6% de crecimiento económico y al final lograron el 2%.

Según los expertos, tan solo en el 2020 la economía de Cuba se contrajo un 10.9% debido a que el país estuvo cerrado al turismo; así como por las sanciones que Estados Unidos le puso al gobierno por las represiones y las violaciones a los derechos humanos y políticos de los cubanos.