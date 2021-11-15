Partidarios del gobierno cubano bloquean a manifestantes del 15N

Ciudadanos de Cuba que participarían en la marcha del 15N reportaron haber sido bloqueados por partidarios gubernamentales a través de redes sociales.

Vestidos de rojo, con carteles y a gritos de "traidor", los simpatizantes gubernamentales fueron grabados en las calles y frente a los hogares de los manifestantes impidiéndoles salir.

Líderes de la marcha del 15N habían solicitado con antelación permiso al gobierno para salir a las calles para pedir pluralidad y libertad en Cuba, así como la libertad de presos políticos (Varios de ellos fueron detenidos en las pasadas protestas de julio); pero fue denegada la petición.

Los funcionarios cubanos prometieron impedir que se llevaran a cabo las manifestaciones del 15N, con el argumento de que son un pretexto inventado por los exiliados cubanos y Estados Unidos. El objetivo sería aprovechar las crecientes tensiones dentro de Cuba para invadir la isla.

Funcionarios de Estados Unidos han amenazado con imponer sanciones contra la isla dirigida por los comunistas si los manifestantes son arrestados por la policía cubana.

#CRISISENCUBA | En Santa Clara, Roxana García Lorenzo. Fuerzas del regímen sitian casas de opositores. #15NCuba pic.twitter.com/dMrWbJIJLv — LLanero Digital (@LlaneroDigitalV) November 15, 2021

Denuncian bloqueos en redes sociales

Gracias a Twitter y grupos de redes sociales como Archipiélago (cuya aparición fue clave para organizar la marcha del 15N), manifestantes con acceso a internet lograron denunciar el bloqueo que estaban sufriendo.

La activista cubana Saily González Velázquez mostró en un Facebook live cómo se veía la situación afuera de su casa, en Santa Clara. Vestidos de rojo, los simpatizantes del gobierno estaban apostados en la calle donde vive, mientras unas mujeres estaban a la reja de entrada, bloqueando su casa para evitar que asistiera a la marcha del 15N.

“A las 5:30 de la mañana llegaron a mi barrio personas convocadas por el gobierno cubano. Sé que fueron llamados por el gobierno cubano por los carteles que llevaban ”, le dijo a CNN.“Tocaban música y cuando salí de mi casa, empezaron a gritarme a mí y a mi familia”.

En los videos, se puede ver a un grupo de personas que gritan afuera de su casa con carteles que dicen "Nada puede vencernos" y "Patria o Muerte".

La activista también denunció que quienes estaban afuera de su casa la estaban amenazando de muerte.

Otros videos en las redes muestras a los opositores Agustín Figueroa ser detenido junto a su hijo al momento de salir a la calle a marchar, así como las denuncias de detenciones a organizadores de la marcha como Adrián Nápoles Capotes y ciudadanos inconformes con el gobierno de Cuba. También mostraron el acoso del que son objeto los manifestantes como en el caso de un hombre que es increpado en la entrada de su casa por un supuesto policía vestido de civil.

Esto ocurre un día después de que partidarios del gobierno cubano también bloquearon el apartamento del activista y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los líderes de la marcha del 15N. Su hogar (foto de portada) fue llenado de banderas cubanas y continúa sin poder salir a las calles.