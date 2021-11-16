Cuba: Puntos clave para entender las manifestaciones del 15N

Las manifestaciones de este 15 de noviembre (15N) surgen tras la serie de protestas que se dieron en julio para exigir la libertad de expresión, libertad a la protesta y la liberación de los presos políticos; además de la renuncia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

A través de las redes sociales, se anunció que las nuevas manifestaciones tomarían lugar este lunes 15 de noviembre, pero autoridades del país caribeño intervinieron antes de que se llevaran a cabo.

Estos son algunos de los puntos clave para entender por qué se organizaron estas manifestaciones en Cuba.

Archipiélago y su papel en la protesta del 15 de noviembre en Cuba

Luego de que las protestas de julio para exigir cambios en las reformas democráticas fueran apagadas con violencia, los cubanos convocaron a una nueva protesta para este lunes 15 de noviembre en La Habana, Cuba.

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Líderes disidentes de toda Cuba convocaron manifestaciones a través de un grupo de Facebook llamado “Archipiélago” con más 20 mil miembros opositores del gobierno.

Estos organizaron una protesta para el 15 de noviembre del 2021, día que Cuba había fijado para reabrir sus puertas al turismo luego de su confinamiento por Covid-19.

Ante esto, el Gobierno Cubano catalogó como “ilícita” cualquier protesta no autorizada en contra del régimen y aseguró que la marcha se trataba de una estrategia por parte de Estados Unidos para tomar el control de la nación caribeña.

Organización de las manifestaciones del 15 de noviembre en Cuba

Al inicio de la convocatoria, muchos jóvenes se interesaron en participar en el movimiento, pero ante las amenazas de represalias en su contra, el ánimo bajó, por lo que los organizadores pidieron que quienes no pudieran asistir, vistieran de blanco en señal de apoyo.

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Además, días previos a este lunes 15N, el gobierno de Cuba citó a los activistas cubanos más reconocidos.

Algunos de ellos dijeron recibir amenazas que se llevarían a cabo en caso de que estos decidieran participar en las manifestaciones.

Gobierno de Cuba realiza detenciones y asedios este 15 de noviembre

Al momento de las manifestaciones se reportaron decenas de arrestos, mientras al menos otras 50 personas fueron sitiadas en sus casas para evitar más protestas de la oposición.

Entre las personas puestas bajo custodia se encuentran periodistas y activistas, los cuales no pueden salir de sus domicilios debido a que están siendo vigilados por elementos del estado o grupos afines al gobierno de Cuba.

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Se ha confirmado que entre los custodiados se encuentra Yuniour García Aguilera, uno de los activistas más reconocidos de esta protesta, el cual fue puesto bajo vigilancia en su domicilio por agentes, sin posibilidad de comunicarse, ni de dar declaraciones a la prensa.

Además, la líder de las Damas de Blanco y defensora de los derechos humanos, Berta Soler y su marido Ángel Moya, fueron detenidos.

De la misma manera, el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa declaró a través de redes sociales estar confinado en su domicilio.

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Por si fuera poco, se reportaron cortes en el internet, lo que impidió que miles de cubanos tuvieran contacto con el exterior durante el día.

Apoyo internacional a Cuba durante manifestaciones este 15 de noviembre

Desde hace varios días se dio a conocer que los cubanos residentes en el extranjero se unirían para apoyar las manifestaciones en Cuba este 15 de noviembre.

El día de hoy, el apoyo a Cuba se vivió en más de 90 ciudades alrededor del mundo. Miami, Buenos Aires, Ciudad de México, Roma, Madrid y Montevideo fueron algunas de las ciudades donde los cubanos se concentraron para apoyar a sus connacionales en su país natal.

En nuestro país, la protesta se vivió frente al Parque Las Américas, en la sede diplomática de Cuba en México. Decenas de cubanos se pronunciaron a favor de la libertad de expresión, libertad de protesta y la liberación de los presos políticos.