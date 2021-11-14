Cuba retira acreditación a periodistas antes de la marcha del 15N

El gobierno de Cuba retiró la acreditación de prensa a cinco periodistas de la agencia española de noticias EFE. Esto sucede en vísperas de la marcha de protesta del 15N, la cual es liderada por grupos de la oposición y está prevista para el lunes. La manfestación pacífica está prohibida por las autoridades, informó el medio español.

Las autoridades han convocado a tres redactores, a un fotógrafo y a un camarógrafo de televisión para informarles de la decisión, dijo EFE en un comunicado, añadiendo que no estaba claro si la medida era temporal o permanente.

Un portavoz de EFE dijo que el gobierno de Cuba no había dado una razón para la retirada de las acreditaciones.

La Embajada de Cuba en Madrid no respondió a las llamadas para comentar el hecho cuando fue contactada por Reuters, aunque el domingo la embajada estaba cerrada.

La acreditación de otro periodista de EFE fue retirada hace un mes, por lo que la agencia no tiene actualmente ningún periodista acreditado en la isla.

#ULTIMAHORA | Cuba retira las credenciales de prensa a los periodistas de Efe en La Habana pic.twitter.com/OIMEJzw6M5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 13, 2021

Marcha del 15N

Bajo la consigna de "Patria y Vida", grupos de oposición convocaron y organizaron la marcha a través de redes sociales. El día elegido fue el próximo lunes 15 de noviembre (15N). El objetivo de la protestas pacífica es exigir mayores libertades políticas y la liberación de activistas encarcelados al gobierno.

La convocatoria a la manifestación se produce después de las protestas de julio en todo Cuba, en medio de la indignación por la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19 en la isla.

Para desacreditar a los manifestantes, el gobierno de Cuba prohibió la marcha del lunes alegando que forma parte de una campaña de desestabilización impulsada por Estados Unidos.

Los manifestantes estarán vestidos de blanco y llevaran flores del mismo color, las cuales serán entregadas a otros cubanos. Además, deberán evitar cualquier confrontación con policías o partidarios del gobiernos.

Yunior García es uno de los principales impulsores y líderes de la marcha del 15N. Es un dramaturgo de 39 años que busca un cambio en Cuba.

"El pluripartidismo no garantiza la democracia, pero el partido único la anula por completo", aseguró García.