La Habana reabre playas, piscinas y gimnasios ante descenso de Covid-19

En La Habana, Cuba, este jueves inició la reapertura del malecón, gimnasios, playas y piscinas, al 50 por ciento de su capacidad, después de varios meses de cierre por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, continuará el toque de queda a las 10:30 de la noche.

"A partir de esta jornada se autoriza también la estancia en las áreas del malecón, observando siempre las medidas sanitarias para prevenir contagios con el coronavirus, así como la apertura de playas y piscinas, estas últimas al 50 por ciento de su capacidad", señaló el gobernador Reynaldo García.

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Aclaró que el uso de cubrebocas continuará en los espacios públicos, y para la reapertura de los gimnasios habrá "flexibilización de algunas medidas restrictivas relacionadas con la epidemia en los ámbitos de la recreación y la práctica de actividades deportivas".

Por lo que a partir de este miércoles, los habitantes podrán realizar ejercicios físicos en la vía pública y gimnasios, siempre y cuando cumplan con el distanciamiento y desinfección de los equipos.

García zapata señaló que no se venderá comida en los balnearios públicos, por lo que cada persona deberá hacerse cargo de llevar sus propios alimentos.

ÚLTIMA HORA!!! Flexibilizan medidas restrictivas en #LaHabana :

-a partir de hoy se podrán realizar ejercicios físicos en la vía pública y en los gimnasios

-se autoriza la estancia en áreas del Malecón

-apertura de playas y piscinas, estas últimas al 50 % de su capacidad#Cuba — Gobierno La Habana (@gobhabana) September 29, 2021

“No hay condiciones para asegurar un servicio gastronómico adecuado en los balnearios públicos, así que la población debe garantizar la alimentación por sus propios medios”.

Las autoridades de La Habana también indicaron que en las playas y el malecón habrá inspectores y policías para velar el cumplimientos estricto de los protocolos sanitarios, como distanciamiento y uso obligatorio de cubrebocas.

El gobernador explicó que la reapertura de estos espacio públicos se debe a que el 90 por ciento de la población en La Habana ya tiene al menos una dosis de las vacunas antocovid, y el 70 por ciento cuenta con las tres inyecciones requeridas.

No obstante, Reynaldo García llamó a la "responsabilidad y el autocuidado de los habaneros", para evitar un rebrote de Covid-19 entre la población.

La flexibilización de las restricciones es un paso más para preparar al país caribeño para la temporada alta de turismo, la segunda fuente de ingresos de divisas del país detrás de la exportación de servicios.

Poco a poco, Cuba regresa a la normalidad

La semana pasada, Cuba aceptó que ocho de las 15 provincias reabrieran centros comerciales y restaurantes, debido a una disminución de las infecciones de Covid-19 en septiembre, desde su punto máximo entre julio y agosto.

También anunció la apertura de los aeropuertos y hoteles al turismo internacional y el libre flujo de viajeros a partir del 15 de noviembre.

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