VIDEOS: Inéditas protestas en Cuba, cientos exigen vacunas y libertad

En lo que fue un día inédito para Cuba, cientos de personas salieron a las calles de diversas poblaciones de la isla, entre ellas La Habana, y al grito de "libertad" se manifestaron para exigir vacunas, salud, libertad y acceso a los servicios básicos; se reportaron desmanes y algunos saqueos de comercios.

Tras estos hechos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel responsabilizó, a través de la televisión estatal, al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de estas protestas y dijo que habrá una respuesta de la Revolución Cubana ante estos brotes.

Los cubanos marcharon este domingo por las calles del poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno, según videos de aficionados subidos en redes sociales, en los que se escucha que gritan "Patria y Vida", el título de una polémica canción, pero también "Abajo la dictadura" y "No tenemos miedo".

Los manifestantes, la mayoría jóvenes, marcharon por el pueblo, ubicado 33 kilómetros al suroeste de la capital, según las imágenes.

Te puede interesar: Vacuna cubana Soberana 02 tiene eficacia del 91.2% contra Covid-19

AHORA 🇨🇺 | El pueblo cubano saliendo masivamente a la calle pidiendo LIBERTAD!!!! #SOSCuba pic.twitter.com/bvcY0uiOVw — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 11, 2021

La inédita manifestación en Cuba fue transmitida en directo por usuarios de Facebook y tuvo lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en la isla que enfrenta una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos, como consecuencia de la crisis económica, aunada al bloqueo económico que vive ese país desde hace décadas.

Los choques entre los manifestantes y personas que apoyan al gobierno se produjeron en el céntrico Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas y una fuerte presencia de las fuerzas militares y policiales, que llevaron a cabo varios arrestos.

Sin embargo, un grupo de inconformes logró evadir el cordón policial y lograron dirigirse hacia el emblemático Paseo del Prado hacia el Malecón con los brazos en alto y gritando consignas como “libertad”, “patria y vida” y “dictadores”, en referencia al gobierno de ese país.

|Reuters

Al lugar también acudieron brigadas organizadas de partidarios del gobierno, que gritan “Yo soy Fidel” o “Canel, amigo, el pueblo está contigo”.

Este hecho podría hacer historia, ya que es la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles de La Habana a protestar contra el Gobierno desde el famoso “Maleconazo” de 1994, en plena crisis del “periodo especial”.

Sucediendo AHORA:

“ NO TENEMOS MIEDO” gritan los cubanos de San Antonio de los Baños protestando en las calles. #CUBA



Castro, @DiazCanelB, no se atrevan a reprimir! El mundo entero está mirando!#PatriaYVida pic.twitter.com/Zy2CMjuoGM — Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) July 11, 2021

¿Por qué hay protestas en Cuba?

Desde que comenzó la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020, los cubanos han tenido que hacer largas filas para abastecerse de alimentos, situación a la que se ha sumado una fuerte escasez de medicamentos, lo que ha generado malestar social.

Además, esta protesta ocurre en medio de una jornada en la que Cuba registró otra cifra récord de contagios de Covid-19 en 24 horas, con seis mil 923, para un total de 238 mil 491, y de fallecidos, con 47, sumando mil 537 en total.

"Son cifras alarmantes, que se incrementan por día", admitió este domingo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, en su habitual conferencia de prensa a través de televisión.

El malecón de La Habana repleto de pueblo pidiendo Libertad. #DíaHistórico #SOSCuba 🇨🇺🇨🇺🇨🇺 pic.twitter.com/iwxdN7cwUy — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 11, 2021

La situación más tensa ocurre en la provincia de Matanzas, ubicada 100 km al este de La Habana, donde el alto número de contagios puede hacer colapsar los servicios de salud.

Ante ello, y bajo las etiquetas #SOSCuba", #SOSMatanzas" o #SalvemosCuba", se multiplicaron en redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior.

"¡Mundo Cuba necesita de tu ayuda!", clamó en Twitter el famoso dúo Gente de Zona, integrado por los reguetoneros Randy Malcom y Alexander Delgado, llamado que fue compartido en esa red social por otros reconocidos artistas de la región como Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha, y el cantante René Pérez (Residente de Calle 13), entre otros.

El presidente de Cuba pide a simpatizantes salir a la calle

Ante estas protestas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate", en respuesta a las protestas surgidas este domingo contra su gobierno en diferentes puntos del país.

"La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", expresó el mandatario en una intervención en la televisión estatal.

Las protestas se han producido en diferentes localidades del país caribeño, como San Antonio de Los Baños, Güira de Melena y Alquízar en la provincia occidental de Artemisa, Palma Soriano en Santiago de Cuba y también salió gente a las calles en algunos barrios de La Habana.

|Reuters

Las protestas se extendieron a otros países, entre ellos México en donde varios grupos de personas acudieron a la embajada de Cuba en este país para exigir libertad para la isla.

Te puede interesar: ONU aprueba resolución para acabar con bloqueo de EUA a Cuba

