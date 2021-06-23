ONU aprueba resolución para acabar con bloqueo de EUA a Cuba

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución que pide el fin al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, el cual consideró como una medida coercitiva unilateral.

La resolución de rechazo, que se suma a las 28 que se han adoptado anualmente desde 1992, obtuvo 184 votos a favor, tres abstenciones de Colombia, Ucrania y Brasil, y dos votos en contra de Estados Unidos e Israel.

CORRECCIÓN. Un error en las pantallas reflejó mal el resultado de la votación

Los 3 países que se abstuvieron fueron Colombia, Brasil y Ucrania https://t.co/cc1BWbbegB — Noticias ONU (@NoticiasONU) June 23, 2021

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Bruno Rodríguez, canciller cubano, señaló que el bloqueo es una violación masiva e inaceptable de los derechos humanos del pueblo cubano, así como una una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño.

Calificó como una gran victoria para la isla la resolución de la Asamblea General de la ONU, en contra de “la agresión y las políticas fracasadas” que Estados Unidos mantiene hace más de 60 años.

¡184 países contra el bloqueo!



Una vez más, desde Naciones Unidas #ElMundoDiceNo a la agresión y a las políticas fracasadas de EEUU contra Cuba 🇨🇺.



Es una gran victoria del pueblo cubano, de la justicia y de la verdad. pic.twitter.com/mJ10ESV4B0 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 23, 2021

En tanto, el diplomático estadounidense Rodney Hunter aseguró que la política de su país forma parte de un conjunto de herramientas para promover el respeto a los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales.

Nos oponemos a esta resolución. Nosotros reconocemos los desafíos que enfrenta el pueblo cubano, por eso Estados Unidos es un importante proveedor de bienes humanitarios y uno de sus principales socios comerciales. Rodney Hunter

Estados Unidos sigue votando en contra de poner fin al bloqueo económico

El gobierno del presidente Joe Biden, continuó este miércoles con la tradición de votar en contra de una resolución que anualmente se presenta ante la Asamblea General de la ONU para pedir el fin del bloqueo económico estadounidense contra Cuba.

De acuerdo con Reuters, la votación en la ONU tiene peso político, pero solo el Congreso de Estados Unidos puede levantar el embargo, aunque el país ha votado sucesivamente contra las resoluciones durante 24 años.

El gobierno estadounidense se abstuvo en 2016, durante la presidencia de Barack Obama, cuando Washington y La Habana habían emprendido desde diciembre de 2014 un acercamiento en sus nexos diplomáticos tras décadas de hostilidad.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos volvió a oponerse a la resolución que Cuba ha presentado en la ONU desde 1992.

Mientras que Joe Biden prometió durante su campaña presidencial de 2020 revertir algunas de las sanciones promovidas por Trump, las cuales “han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.

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