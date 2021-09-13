VIDEO: Bajan a pareja de un avión por negarse a usar cubrebocas

En las redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en el que la tripulación de un vuelo obligó a una pareja a descender del avión porque ambos se negaron a utilizar el cubrebocas durante un trayecto en Estados Unidos.

En las imágenes se observa que la tripulación del avión forcejea con el sujeto que se negaba a utilizar el cubrebocas. Además, la mujer habla con algunos pasajeros y trata de explicar el motivo por el que no utiliza el cubrebocas.

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De acuerdo con medios internacionales, la pareja se encontraba a bordo de un vuelo de Fort Lauderdale, Florida, a San Diego, California, en Estados Unidos, cuando provocaron el altercado en el avión por negarse a usar cubrebocas.

Pareja borracha fue expulsada por no usar máscaras correctamente, escribió en Instagram la usuaria que estaba en el mismo avión.

Además, una usuaria que compartió el video en su cuenta de Instagram reportó que la pareja estaba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos en el avión.

Pasajeros también pidieron que la pareja usara el cubrebocas

La usuaria que compartió las imágenes en las redes sociales explicó que él abordó el avión detrás de la pareja y notó cuando una persona de la tripulación le pidió que colocara correctamente el cubrebocas a su hijo.

Sin embargo, agregó que la mujer iba caminando con dificultad como si estuviera en estado de ebriedad. Además, tanto ella como su pareja llevaban un cubrebocas, pero mal puesto porque lo tenían en la barbilla y no les cubría la nariz.

“Tuve el placer de abordar el avión detrás de esta familia y esta señora tomó un video de camino a su asiento tambaleándose, así que pensé que estaba un poco borracha. Su botella de agua en su bolso no tenía tapa, así que le dije: La asistente de vuelo le dijo que arreglara el cubrebocas de su hijo en la entrada, lo cual ella no hizo. Ambos tenían el cubrebocas puesto fuera de la nariz todo el tiempo”, narró la pasajera.

Finalmente, se observa cuando la tripulación logra bajar a la pareja que se negó a usar el cubrebocas, situación que provocó aplausos y festejo del resto de los pasajeros del avión.