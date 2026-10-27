65 mil millones de pesos pendientes de aclarar: así se aprobó la Cuenta Pública 2024

En medio de reclamos por 65 mil millones de pesos pendientes de aclarar, Morena, PT y Partido Verde aprobaron la Cuenta Pública de 2024, último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador; El dictamen recibió 321 votos a favor del oficialismo y 117 en contra de diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la discusión, legisladores defendieron el destino social del presupuesto, mientras que el monto pendiente de aclaración marcó el contexto de la votación.

PT destaca recaudación y gasto social en 2024

En tribuna, el diputado Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo (PT), defendió la importancia de mantener una política presupuestaria orientada a atender las necesidades de la población.

El legislador por Baja California Sur afirmó que en 2024 el sector público recaudó 163 mil millones de pesos más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Según su exposición, el resultado se consiguió sin crear nuevos impuestos, mediante una recaudación más eficiente y una economía interna que se mantuvo firme.

También señaló que dos de cada tres pesos del gasto programable se destinaron al desarrollo social, incluidos programas del bienestar, pensiones, becas y sectores como salud, educación y vivienda.

Además, aseguró que la protección social creció más de 10% real respecto al año anterior.

Diputado reconoce la importancia de vigilar los recursos

Díaz destacó que se destinaron 2.5 billones de pesos a gobiernos estatales y municipales para acciones relacionadas con escuelas, hospitales, seguridad y otras obras públicas.

El diputado también reconoció que respaldar el ejercicio presupuestario no significa dejar de vigilar el destino del dinero ni ignorar las responsabilidades que deban esclarecerse.

“Respaldar el ejercicio de los recursos públicos no significa nunca renunciar a su vigilancia”, expresó.

El legislador sostuvo que la rendición de cuentas es una responsabilidad compartida entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Cuenta Pública se aprueba en medio de reclamos

Durante su intervención, el petista defendió que el presupuesto debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias, con atención médica, escuelas dignas, transporte seguro y servicios básicos.

La aprobación del dictamen se produjo en medio de los reclamos por 65 mil millones de pesos pendientes de aclarar. Sin embargo, la información disponible no precisa qué dependencias concentran ese monto ni permite establecer que la totalidad corresponda a daños al erario acreditados.