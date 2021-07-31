Bomberos confunden cuerpo calcinado con maniquí y lo tiran a la basura

Un grupo de socorristas y bomberos de Sherbrooke, una ciudad en la provincia canadiense de Quebec, tiró un cuerpo calcinado a la basura, luego de confundirlo con un maniquí, por lo que la policía local ya investiga lo ocurrido.

Danny McConnell, jefe de la policía de Sherbrooke, explicó a medios locales que el pasado 23 de julio los servicios de emergencia acudieron a una zona boscosa, cercana a una fábrica, alertados por la presencia de un incendio.

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Al llegar al sitio, se encontraron con el cadáver calcinado de una mujer; sin embargo, creyeron que se trataba de un maniquí de silicona que se había quemado y decidieron tirarlo en un contenedor de basura.

“Cuando llegaron, los testigos declararon que alguien había prendido fuego a un maniquí de silicona. Después de discusiones, se acordó que se desecharía en el contenedor del servicio de policía, al que el público no puede acceder”, mencionó McConnell.

Denuncia por desaparición llevó al hallazgo del supuesto maniquí

Los socorristas dejaron a la víctima en el contenedor de basura y unas horas más tarde un hombre se comunicó con la policía para denunciar que su pareja había desaparecido.

Como parte de las investigaciones, la policía rastreó el teléfono celular de la mujer y descubrió su vehículo cerca de la zona donde se registró el incendio.

El hombre detalló los rasgos físicos de su pareja, que coincidieron con los del supuesto maniquí, por lo anterior, las autoridades decidieron revisar el contenedor de basura y comprobaron que, en realidad, lo que tiraron fue un cuerpo calcinado.

|CBC News

Después de determinar la identidad de la víctima, la oficina forense y la oficina independiente de investigadores iniciaron las averiguaciones pertinentes sobre esta muerte, a la que calificaron de sospechosa.

Por este error, McConnell pidió disculpas a la familia de la mujer, cuyo cuerpo calcinado fue recuperado del contenedor y entregado a sus seres queridos.

Obviamente todos lamentamos este incidente y les aseguramos que se informará oportunamente a la familia durante toda la investigación.

Por su parte, Stephane Simoneau, jefe de bomberos de la ciudad, afirmó que algunos integrantes de la corporación quedaron impactados al enterarse que el cuerpo calcinado no era un objeto de silicona, como se pensó en un principio.

Reconoció que esta situación podría causar un daño psicológico a los involucrados y tomó la responsabilidad de investigar qué fue exactamente lo que pasó el día del incendio. “Vamos a arrojar luz sobre estos eventos en las próximas semanas”, concluyó.

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