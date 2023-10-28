¡Hasta con 15 mil pesos! En Culiacán multarán a quienes hagan apología al delito en Halloween

¿Pensando en qué ponerte en Halloween? Tómalo en cuenta porque en Culiacán las personas que utilicen disfraces que hagan apología al delito podrán ser multados con hasta 15 mil pesos o 26 horas de arresto, por lo que a continuación te compartimos cuáles serán todas las restricciones para evitar pasar un mal rato durante las fechas más tenebrosas.

El próximo 31 de octubre tendrá lugar una de las fechas más esperadas en el mundo: Halloween, un día para celebrar con los disfraces más tenebrosos; sin embargo, como en años anteriores, el municipio de Culiacán, Sinaloa, multará a quienes hagan apología del delito y narcotráfico.

¿Cuáles serán los disfraces que podrían recibir multas en Culiacán?

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán anunció que implementará un operativo especial durante Halloween en el que se vigilará que la ciudadanía no porte disfraces con alguno de los siguientes elementos:



Armas blancas

Armas de juguete de plástico

Uniformes del aparato de seguridad apócrifos

De igual forma, todas aquellas personas que con su disfraz pongan en riesgo la integridad de las personas, al portar elementos como armas de postas, diábolos o aire comprimido, serán acreedores a una impresionante multa.

¡Los vehículos también cuentan! La multa no solo aplicará para los disfraces, pues quienes deseen decorar su automóvil deberán tomar precauciones y evitar realizar pintas o acondicionar el vehículo con algún elemento que haga alusión a algún delito.

La dependencia también recordó que en las fechas también queda prohibido el ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, conducir a exceso de velocidad, entre otras actitudes, pues todas estas acciones también serán sancionadas.

¿Cuáles serán las multas por usar un disfraz prohibido en Culiacán?

Las personas que sean sorprendidas utilizando un disfraz con los elementos anteriormente mencionado podrían recibir infracciones equivalentes a:



Arresto de entre 12 y 26 horas

Multas desde 1,037 pesos hasta 15 mil 561 pesos

Las sanciones dependerán del nivel de infracción, estipulado por el Tribunal de Barandilla en Culiacán, Sinaloa. Así que ya sabes, piénsalo muy bien antes de salir a espantar este Halloween.