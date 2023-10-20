Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween

¡Estamos por llegar a la recta final del 2023! Halloween es considerado como uno de los días más aterradores del año y para celebrarlo, miles de personas alrededor del mundo se disfrazan de los personajes más imponentes. Para que tú tampoco te quedes atrás, te compartimos las 10 ideas más originales.

Disfraces de Halloween para mujeres

Entendemos que Halloween es más una fecha para celebrar y compartir un rato ameno a lado de tus amigos y familiares, por ello, buscamos que los disfraces que te sugerimos a continuación puedan planearse de una manera rápida y sencilla, pero sobre todo sin perder el estilo. Sin más, aquí van algunas ideas:



Lara Croft

La famosa protagonista de videojuegos y películas de aventuras, Lara Croft, es sin duda una de las mejores opciones que no puede faltar en cada celebración.



Barbie

En 2023, rendir homenaje a la película más taquillera del año es una de las mejores alternativas para gozar de las fiestas de Halloween.



Vaquerita

Durante este año los corridos tumbados son un género que no pudo pasar desaparecido, así que disfrazarse a tono no irá nada mal.

Ideas de disfraces originales de Halloween para mujer

Disfraces de Halloween para hombres

Ken

Si tienes pareja, la mejor opción es que ambos combinen disfraces: un gesto superromántico, que además te hará robarte todas las miradas de la noche.



Piloto

Aunque si vas más en plan soltero y lo que deseas es atrapar varias miradas, la mejor opción es disfrazarse de piloto: una camisa, unas alas y un pantalón de vestir serán tu mejor aliado.



Piloto fórmula 1

Todos amamos a Checo Pérez, el mexicano favorito por excelencia que la está rompiendo en el mundo. El piloto de la Fórmula 1 será la mejor opción si quieres combinar tu atractivo y originalidad durante esta temporada.

Disfraces originales para hombre en Halloween

Halloween 2023: Ideas de disfraces originales para ser el más aterrador de la noche

Si lo que estás buscando es causar verdadero terror, te sugerimos disfrazarte con la temática de la nueva película de “Saw X: el juego del miedo”, pues ‘Jigsaw’ siempre será sinónimo de horror.

También puedes optar por película sangrienta y mítica de las noches de terror: Viernes 13, así como el incomparable Freddy Krueger.

Ahora sí, después de estas originales, pero aterradoras ideas, ya estás listo para birllar en las fiestas de Halloween 2023, ¿cuál vas a elegir?