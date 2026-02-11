Cultura en crisis: trabajadores ganan menos que el salario mínimo y amenazan con paros en museos y recintos clave

Mientras el gobierno federal presume en foros internacionales la riqueza cultural e histórica de México, al interior del país los trabajadores que resguardan ese patrimonio enfrentan una de las peores crisis salariales de los últimos años. Empleados de la Secretaría de Cultura denuncian que miles de ellos perciben ingresos por debajo del salario mínimo vigente, una situación que ha detonado en amenazas de huelga y paros laborales en recintos culturales estratégicos.

De acuerdo con testimonios de dirigentes sindicales, la crisis no solo afecta a personal operativo, sino incluso a mandos medios y jefes inmediatos, quienes también se encuentran por debajo del umbral salarial legal.

“Alguien de limpieza puede ganar más que nosotros, que somos empleados con responsabilidades como servidores públicos”, revela a TV Azteca, Luis Vázquez Chávez, secretario del Sindicato de la Cultura y las Artes.

¿Desde cuándo arrastra el sector cultural esta crisis salarial?

Trabajadores del sector cultural aseguran que desde 2024 los aumentos al salario mínimo decretados por el gobierno no se han reflejado en sus percepciones, dejándolos rezagados, año con año.

“Con el último aumento del 13% al apartado A, todos los niveles quedamos por debajo del salario mínimo”, afirma María del Carmen Galván Cervantes, secretaria general de la Sección 13 de la Secretaría de Cultura.

Para dimensionar el problema, el salario mínimo mensual oficial quedó en 9 mil 582 pesos, cifra que no se cumple para más de 2 mil trabajadores del sector cultural, según los sindicatos.

¿Quién es responsable del incumplimiento en Secretaria de Cultura?

Los trabajadores aseguran haber llevado su reclamo tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Cultura, pero solo han recibido respuestas burocráticas y evasivas: “Hacienda nos dice que nuestro patrón es la Secretaría de Cultura, y nos piden que todo se plantee ahí”, explica Montserrat Rico Rodríguez, secretaria general del Sindicato Nacional de Cultura.

¿Qué recintos culturales podrían verse afectados?

Si no hay una respuesta inmediata, los sindicatos advierten que iniciarán paros de labores, lo que impactaría directamente a espacios como:

Museo Nacional de Culturas Populares



Complejo Cultural Los Pinos



Radio Educación



Fonoteca Nacional



Centro Cultural Helénico



Red Nacional de Bibliotecas.

Además, el conflicto se sumaría a la huelga en El Colegio de México y al paro anunciado en la Cineteca Nacional, donde se denuncia que 70% de los trabajadores carece de prestaciones de ley.

“Somos parte esencial de la creación y difusión cultural; si no les gusta la crítica, es porque atrae la atención que merecemos”, sentencia Vázquez Chávez.

¿Puede un país presumir su cultura mientras precariza a quienes la sostienen?

La pregunta queda abierta, mientras la cultura institucional mexicana enfrenta una de sus mayores tensiones laborales en años y el acceso del público a espacios emblemáticos podría verse seriamente afectado.