Culmina la Cumbre de las Américas con Declaración de Los Ángeles

Este viernes culminó la Cumbre de las Américas con la firma de la Declaración de Los Ángeles, sobre migración y protección, en la que participaron los 20 presidentes que asistieron a la reunión en Estados Unidos.

Los mandatarios del continente americano lanzaron un nuevo conjunto de medidas para enfrentar la crisis migratoria regional, uno de los temas que más relevancia tuvo durante la Cumbre de las Américas.

Durante la Cumbre de las Américas, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, defendió las necesidades extremas que enfrentan los haitianos a medida que la violencia de las pandillas ha empeorado desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio pasado.

El presidente peruano, Pedro Castillo, habló sobre el estrés financiero de recibir inmigrantes de ginebra de otras partes de la región, ya extendido durante la pandemia de Covid-19.

|Reuters

¿Qué es la Declaración de Los Ángeles?

La Declaración de Los Ángeles incluye un texto con compromisos de todos los gobiernos para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.

El pacto, liderado por Estados Unidos, denominado Declaración de Los Ángeles tiene como objetivo crear incentivos para los países que reciben grandes cantidades de migrantes y distribuir la responsabilidad en toda la región.

Como parte de dicho compromiso, Estados Unidos prometió acoger a 20 mil refugiados de América Latina entre 2023 y 2024, así como gastar 314 millones de dólares en ayuda para los migrantes de la región.

Asimismo, México también se comprometió en la Declaración de Los Ángeles a duplicar los permisos de trabajo en la frontera. Por su parte, Canadá aceptó recibir más trabajadores migrantes.

Con la Declaración de Los Ángeles, los países más ricos se comprometen a proporcionar vías para que migrantes de países pobres tengan trabajo y más protección al salir de sus respectivos países natales.

Finalmente, todos los presidentes que acudieron a la Cumbre de las Américas, que inició el lunes, en Los Ángeles, California, posaron para la habitual foto de familia, dando así por concluido el foro regional.

