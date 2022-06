¿Qué presidentes faltaron a la Cumbre de las Américas en EU?

No todos los presidentes de América Latina acudieron a la IX Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, Estados Unidos y que comenzó el pasado lunes.

Los primeros que se sabía que no asistirán fueron Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela. Los tres mandatarios no fueron invitados por Estados Unidos.

Previamente, el gobierno estadounidense anunció que no invitaría a ninguno de los tres presidentes, bajo el argumento de que la cita para la Cumbre de las Américas solo incluiría gobiernos “democráticos” del hemisferio occidental.

Tras el anunció, Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, dijo que no acudiría a la Cumbre de las Américas si dejaba a alguna nación del continente fuera de la reunión, a él se le sumaron los líderes de Bolivia, Honduras y Guatemala.

Finalmente el presidente de Uruguay tampoco asistió a la Cumbre de las Américas, sin embargo a diferencia del resto de los mandatarios, no fue por causas políticas, sino porque se contagió de Covid-19 y tuvo que permanecer en aislamiento.

¿Qué presidentes faltaron a la Cumbre de las Américas?

Miguel Díaz-Canel Cuba





Daniel Ortega Nicaragua

Nicolás Maduro Venezuela

Andrés Manuel López Obrador México

Luis Arce Bolivia





Xiomara Castro Honduras

Alejandro Giammetti Guatemala

Luis Lacalle Pou Uruguay

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

La Cumbre de las Américas son reuniones periódicas que realizan los presidentes del continente Americano, donde los presidentes discuten temas de política común, afirman valores compartidos y se comprometen a acciones concertadas a nivel nacional y regional para abordar desafíos continuos que enfrenta el continente.

La Cumbre de las Américas se realiza aproximadamente cada tres años y tiene importancia porque es la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado elegidos democráticamente en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

Este año Estados Unidos fue el anfitrión de la IX Cumbre de las Américas , que se realizó en medio de la polémica cuando algunos mandatarios amenazaron con no asistir si no se invitaba a todos los países, después de que el gobierno estadounidense anunciara que no invitaría a Venezuela, Cuba y Nicaragua.