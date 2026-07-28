Trump recibe por separado a Zelensky y Netanyahu: ¿Qué temas trataron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en el Despacho Oval de la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Ambas citas, de forma privada, se celebraron tras la llegada de los líderes internacionales a Washington para asistir al funeral del difunto senador Lindsey Graham.

La secretaria de prensa de la sede presidencial, Karoline Leavitt, confirmó que los encuentros finalizaron de manera "positiva y productiva". Tras concluir las conversaciones a las 12:25 p.m. hora local, Benjamin Netanyahu abandonó las instalaciones sin ofrecer declaraciones directas a la prensa.

During a meeting with Alexander Stubb @alexstubb, we exchanged details of our meetings in the United States and discussed the current prospects in diplomacy. Clearly, Russia is suffering heavy losses on the battlefield, while the situation in its economy is also becoming more… pic.twitter.com/4GJluxgrKU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Tensión con Israel por la estrategia militar frente a Irán

La reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu —el primer cara a cara entre ambos desde el estallido del conflicto abierto con Teherán— estuvo marcada por diferencias en torno a la escala de las operaciones militares. Horas antes de la cita, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reveló que Estados Unidos ha frenado los planes de su país para bombardear la infraestructura energética iraní.

"Queremos golpear los objetivos energéticos de Irán, pero Estados Unidos no lo está aprobando en este momento", afirmó Israel Katz, explicando que la administración de Donald Trump busca evitar una escalada que provoque represalias contra países vecinos y un colapso en los mercados mundiales de crudo.Mientras Teherán advirtió que bloqueará el paso de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos dispone de sus activos financieros congelados, los precios del petróleo de referencia Brent experimentaron una caída del 2,9%, situándose en torno a los 86 dólares por barril tras el descenso del 11,3% registrado el lunes.

נפגש כעת בבית הלבן עם ידידי, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/IGqK52dlwO — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 28, 2026

Hay avances en defensa antiaérea con Ucrania

A la par, la vocera del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, reportó la pérdida de 230 millones de metros cúbicos diarios en su capacidad de producción de gas natural debido a los daños estructurales sufridos por los ataques.

De forma paralela, Donald Trump sostuvo conversaciones con Volodymyr Zelensky en medio de un repunte de las amenazas lanzadas por Irán contra Kiev, producto del reciente ataque ucraniano a un buque iraní en el Mar Caspio.

El presidente de Ucrania informó que la agenda se centró en asegurar el acceso a interceptores para el sistema de misiles Patriot y la entrega de licencias para su producción conjunta.

Puntos clave de la reunión Trump - Zelensky:

• Garantía de suministro de interceptores antiaéreos Patriot.

• Negociación de licencias para la fabricación local de armamento en Ucrania.

• Reactivación de vías diplomáticas para poner fin al conflicto con Rusia.

Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в… pic.twitter.com/jCZKsOyzpH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Volodymyr Zelensky agradeció la colaboración de Washington y reiteró sus condolencias por el fallecimiento del senador Lindsey Graham, a quien calificó como "un verdadero amigo de Ucrania". Se prevé que el mandatario ucraniano mantenga encuentros con miembros del Senado antes del traslado de los restos del legislador a Carolina del Sur.