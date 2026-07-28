Choque bélico en el Mar Caspio: Ucrania ataca buques vinculados al tráfico militar entre Irán y Rusia

La guerra en Europa Oriental y el conflicto en Medio Oriente se extendió tras ataque en aguas del Mar Caspio. Las fuerzas armadas de Ucrania confirmaron el despliegue de drones de largo alcance contra embarcaciones que transportaban material bélico entre Irán y Rusia, logrando impactar dos buques comerciales y una lancha misilística de la flota rusa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó la operación estratégica señalando que los objetivos estaban plenamente identificados como coordinadores del flujo militar entre Teherán y Moscú. La incursión representa la expansión más distante de los operativos ucranianos sobre una ruta logística clave que, hasta ahora, operaba fuera del alcance de las potencias occidentales.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Irán lanza advertencia a Ucrania

La respuesta del gobierno iraní no se hizo esperar. Autoridades de la provincia de Gilan denunciaron el impacto contra una de sus naves mercantes que navegaba desde el puerto ruso de Astrakhan hacia Anzali, dejando un saldo de un marino fallecido y tres heridos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó el ataque y convocó de emergencia al encargado de negocios ucraniano en la capital iraní:

"La peligrosa aventura de Ucrania ciertamente no quedará sin respuesta por nuestra parte", advirtió Esmail Baghaei durante una comparecencia en Teherán.

El Mar Caspio es la ruta estratégica de Moscú y Teherán

El Mar Caspio ha adquirido un peso geopolítico mayor a partir de las sanciones internacionales. Ante el bloqueo de las rutas en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, se convirtió en el corredor seguro para el intercambio de insumos críticos:

Suministro militar: Desde el inicio de la invasión a Ucrania, el puerto de Astrakhan ha servido como puerta de entrada para los drones de ataque Shahed e insumos para misiles balísticos enviados desde Irán.

Comercio de insumos: La ruta canaliza además el flujo continuo de grano, acero y crudo entre Rusia, Irán y países vecinos de Asia Central.

Ukraine says it has struck several vessels in the Caspian Sea used to transport Russian military cargo to Iran. Reports suggest the cargo ships Port Olya 2 and Begey were hit. Meanwhile, Iranian regime-affiliated channels are threatening ballistic missile strikes on Ukraine. pic.twitter.com/OBFk2SdH3H — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 25, 2026

Presión política ante la reunión Zelensky-Trump en Washington

La sincronización de estos ataques con drones coincide con el viaje oficial del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos para reunirse con el mandatario Donald Trump.

Reportes de la inteligencia militar ucraniana señalan que Rusia estaría facilitando datos satelitales a Teherán para coordinar agresiones contra posiciones estadounidenses en Medio Oriente. Con este movimiento táctico en el Mar Caspio, el gobierno de Kiev busca demostrar a la administración de Donald Trump la interconexión directa entre la seguridad de Washington y la contención del eje defensivo formado por Moscú e Irán.

