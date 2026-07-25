Trump bromeó sobre reelegirse en 2028: ¿Qué más dijo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

El regreso del presidente Donald Trump a la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este viernes en el hotel Waldorf Astoria de Washington, dejó una combinación de ataques a la prensa, ironías sobre su gabinete y bromas sobre su futuro político que no terminaron de encender al público presente.

En un monólogo de casi una hora que analistas como Brian Stelter de CNN calificaron como un "fracaso cómico" que terminó aburriendo a la audiencia, el mandatario estadounidense habló sobre diversos temas de la coyuntura política y mediática del país.

The place with the largest group of people suffering from Trump Derangement Syndrome ever.



President Donald J. Trump at the White House Correspondents’ Dinner.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🇺🇸 pic.twitter.com/eTey8kvZFn — The White House (@WhiteHouse) July 25, 2026

¿Se quiere reelegir para 2028?

Hacia el cierre de su intervención, el mandatario generó murmullos en el salón al colocarse una gorra roja con la leyenda "Trump 2028", haciendo un guiño a la controversia que provoca cada vez que menciona la posibilidad de buscar un tercer mandato, algo prohibido por la Constitución de Estados Unidos.

Minutos después, Donald Trump aclaró entre risas que se trataba solo de una broma para provocar a los presentes. De hecho, momentos antes, al referirse a las remodelaciones del salón de eventos de la Casa Blanca, reconoció la fecha de caducidad de su administración: "Solo lo voy a estar usando como por seis meses más".

Los momentos más comentados de la cena

El discurso del presidente tuvo varios momentos que marcaron la noche:

Sátira al gabinete: Bromeó sobre el menú servido a los periodistas asegurando que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , "atropelló personalmente a la vaca con su auto, la despiezó y la trajo aquí para que la comieran" .

Bromeó sobre el menú servido a los periodistas asegurando que el secretario de Salud, , . Comentarios sobre la industria de medios: Mencionó a los ejecutivos Larry Ellison y David Ellison tras el acuerdo para frenar temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (empresa matriz de CNN ), además de ironizar sobre la llegada de la periodista Bari Weiss a la dirección de CBS News .

Mencionó a los ejecutivos y tras el acuerdo para frenar temporalmente la fusión entre y (empresa matriz de ), además de ironizar sobre la llegada de la periodista a la dirección de . Dardos a la prensa: Apuntó de forma directa contra reporteros de CNN y The New York Times, presumiendo que él mantiene a flote a los medios de comunicación: "Cuando yo me haya ido, todos ustedes van a quebrar".

Ve su discurso completo aquí:

President Trump's full speech from tonight's White House Correspondents' Dinner in Washington DC.

. pic.twitter.com/BafbokhM9W — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) July 25, 2026

Hubo mucha tensión entre la prensa

El momento más incómodo ocurrió cuando el presentador Wolf Blitzer entregó un premio periodístico al equipo de The Wall Street Journal por sus investigaciones sobre la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein.

Wolf Blitzer recordó ante el público que el mandatario demandó al periódico por 20,000 millones de dólares y filtró la dirección de la reportera Khadeeja Safdar, obligando a su familia a mudarse. Ante la mención, Donald Trump sonrió, alzó las manos y se levantó a estrechar la mano de cada uno de los galardonados.

Pese a los constantes dardos del presidente hacia el periodismo, la presidenta saliente de la asociación, Weijia Jiang, de CBS, cerró el evento dirigiéndose directamente al mandatario frente a frente:

"Hay una diferencia existencial entre criticar a la prensa e intentar socavarla. Una es saludable y nos hace mejores a todos; la otra es exactamente lo que los fundadores de esta nación querían evitar. La Primera Enmienda es un acuerdo hecho y por eso brindamos esta noche", concluyó Weijia Jiang.