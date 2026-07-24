Trump encabeza la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras el intento de ataque que suspendió el evento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este viernes la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), casi tres meses después de que un tiroteo en el hotel Washington Hilton interrumpiera el evento.

La tradicional velada de etiqueta, que reúne a periodistas, diplomáticos y altos funcionarios, fue cancelada el pasado 25 de abril luego de que un sujeto identificado como Cole Allen intentara violar un filtro de seguridad y realizara disparos con una escopeta a las afueras del salón donde Trump y su gabinete tomaban asiento.

Para esta ocasión, la cena se ha trasladado al hotel Waldorf Astoria y habrá un operativo de máxima seguridad que será coordinado por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

"Esperamos que aparezca gente con malas intenciones; es la realidad en la que estamos, pero no lo estamos tratando de forma diferente a cualquier otro sitio al que va el presidente", aseveró Sean Curran, director del Servicio Secreto.

Rendirán homenaje al agente que evitó una tragedia

La velada rendirá un reconocimiento especial a Victor Gonzales, agente del Servicio Secreto que resultó herido en el puesto de control tras frenar la incursión del atacante. Gonzales, quien llevaba chaleco antibalas, fue la única persona lesionada durante el incidente de abril. Asimismo, se reconocerá al personal del hotel que auxilió a los invitados.

Tras aquel atentado, Donald Trump argumentó la necesidad de construir un nuevo salón de actos de 400 millones de dólares dentro del complejo de la Casa Blanca, asegurando que realizar estos eventos en la residencia presidencial incrementaría notablemente la seguridad del mandatario.

Se espera tensión entre el gobierno y la prensa

El evento se desarrolla en un clima de permanente fricción entre la administración Trump y los medios de comunicación internacionales. A pesar de ser la primera vez que el mandatario acude a esta cena —la cual boicoteó durante su primer mandato—, las tensiones han ido en aumento tras medidas como el veto a medios como la agencia Associated Press en la cobertura presidencial y restricciones a periodistas en el Pentágono.

Ante este panorama, más de cien periodistas veteranos y organizaciones gremiales exigieron a la WHCA aprovechar la gala para condenar lo que consideran ataques directos a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la libertad de expresión y de prensa.

Por su parte, la presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, enfatizó el significado del evento tras el ataque de abril:

"Esta cena será una declaración rotunda de que la violencia no tiene lugar en la vida estadounidense y de que la prensa libre no será intimidada para guardar silencio".