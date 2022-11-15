Cumbre del G20, dividido por conflicto entre Rusia y Ucrania

La Cumbre del G20 que se celebra en Bali, Indonesia reunió por primera vez a los líderes mundiales desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que mantiene divididos a los invitados.

Este martes, en el segundo día del G20 surgió el desacuerdo, ya que Estados Unidos y sus aliados apoyan una resolución de condena por la invasión rusa a Ucrania, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, calificó la acción de politización injustificada.

El G20, una reunión realizada anualmente para resolver problemas económicos globales como la inflación y la seguridad alimentaria se vio opacada por la llamada “operación militar especial” de Rusia.

Indonesian President, Joko Widodo, received the heads of government/representatives, as well as the heads of international organization for the G20 Summit Bali on 15-16 November 2022.#G20Indonesia #RecoverTogetherRecoverStronger #G20BaliSummit pic.twitter.com/egNnqJMISn — G20 Indonesia (@g20org) November 15, 2022

"La mayoría de los miembros condenó de forma enérgica la guerra en Ucrania y subrayó que está causando un enorme sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial", señaló un borrador de declaración de 16 páginas, según una copia a la que tuvo acceso Reuters.

La cumbre se inauguró con un llamado del presidente indonesio, Joko Widodo, a la unidad ya la adopción de medidas concretas para arreglar la economía mundial, a pesar de las profundas desavenencias por la guerra.

"No tenemos otra opción, la colaboración es necesaria para salvar el mundo. El G20 debe ser el catalizador de la recuperación económica inclusiva. No debemos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría".

Rusia acusa al G20 de excluirlo

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que encabeza la delegación de su país en ausencia del presidente Vladimir Putin, denunció el intento de condenar a Moscú como una politización por parte de los países occidentales que intentaron sin éxito incluirla en la declaración.

Lavrov dijo que Rusia presentó un punto de vista alternativo y que el borrador se completará el miércoles.

The G20 Summit 2022 starts today.



The world leaders and representatives, including from Russia, USA, Japan, Republic of Korea, Fiji, Mexico, Indonesia, Germany, Suriname, Brazil, Argentina, China, France, Rwanda, Senegal, South Africa, Senegal, South Africa, Spain, Turkey,(cont) pic.twitter.com/Eru9mDVfA8 — G20 Indonesia (@g20org) November 15, 2022

Países del G20 esperan condenar a Rusia

Un funcionario estadounidense afirmó previamente que Washington espera que el G20 condene la guerra en Ucrania y su impacto en la economía mundial. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que hay señales alentadoras de un consenso sobre que el conflicto bélico en Ucrania no es aceptable.

En el pasado, las reuniones de los ministros del G20 no han logrado producir declaraciones conjuntas debido al desacuerdo entre Rusia y otros miembros sobre el lenguaje, incluso sobre cómo describir la guerra en Ucrania.

Además, en vísperas de la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión bilateral en la que se comprometieron a mantener una comunicación más frecuente pese a las numerosas diferencias.