Todo listo para la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo

Con el lema "Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible", inicia este viernes la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana que reúne a delegaciones de 22 países de Iberoamérica, que incluye a España, Portugal y Andorra. El presidente anfitrión es Luis Abinader. Las naciones representadas por presidentes y cancilleres, dialogarán durante el encuentro de dos días de los temas globales como la crisis migratoria, la climática, derechos digitales y los retos financieros entre otros temas.

Los ausentes de la Cumbre

En esta ocasión estarán presentes 14 de los 22 jefes de estado y de gobierno convocados. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador no viajará a Dominicana, y la nación estará representada por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Otro presidente ausente será el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien asumió el cargo el primero de enero pero ya tenía comprometida una visita a Beijing. Tampoco asiste, el venezolano Nicolás Maduro. En la pasada cumbre de la Celac, Maduro canceló su participación en último momento por las protestas de opositores. La presidenta peruana, Dina Boluarte también es de las ausente ante la crisis política que vive la nación andina en medio de manifestaciones en contra de la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.

La llegada de los mandatarios

El rey de España Felipe VI llegó a Santo Domingo, capital de República Dominicana, para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La delegación europea incluye además de el Rey al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y se prevé que más adelante se incorpore a la delegación el Jefe del Gobierno español Pedro Sánchez.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou fue fe los primeros en llegar a la nación caribeña, y este día se espera también el arroibo del presidente de Chile, Gabriel Boric Font y el Primer Ministro de San Vicente y Granadina, Ralph Gonsalves.

La primera Cumbre Iberoamericana fue en México

La Cumbre Iberoamericana fue creada en Guadalajara, México en 1991 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de desarrollar los ideales de la región iberoamericana, estableciendo diálogo, cooperación y solidaridad. La comunidad está integrada por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela.