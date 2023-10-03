Así luciría la nueva CURP con foto y huellas dactilares

Este martes 3 de octubre, el Senado de la República Mexicana planeaba votar por la aprobación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía. Se trata de un dictamen que crea una nueva Ley General de Población, derogando la de 1974. Sin embargo, Morena la bajó de la orden del día con el propósito de perfeccionar el dictamen "de forma y de fondo".

En ese sentido, es importante conocer qué implicaría una nueva versión de la identificación y cómo luciría.

¿Qué datos tendría la nueva CURP con foto?

Estos son los datos que se tienen contemplados para que lleve la CURP con foto:



Nombre y apellidos

Clave Única de Registro de Población

Fotografía del titular

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Firma

Huellas dactilares

Asimismo, se destaca que tendría dos versiones, una para adultos y otra para menores de 18 años. Establece que será obligatoria, aunque no tendría sanciones por no solicitarla. De igual manera, que

Así luciría la nueva CURP con foto

Esta es la manera en la que se vería la CURP con foto:

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Este cambio perfilaría a la CURP para convertirse en la nueva identificación oficial con fotografía, pues actualmente este lugar lo ocupa la credencial para votar y quedaría el manejo de trámites y gestión en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La iniciativa contempla la organización del Registro Nacional de Población (Renapo) en tres:



El Registro Nacional de ciudadanos

El Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes

El Catálogo de extranjeros residentes

En el artículo 70 se contempla: "Las y los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener CURP con foto. El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un comité técnico consultivo en los términos que establezca el reglamento".

Una de las críticas más destacadas, es la obligación de que los menores de edad tengan que realizar el trámite del documento, pues en la etapa de la adolescencia cambia mucho la fisionomía, lo que implicaría que estén actualizándola continuamente.