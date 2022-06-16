DACA cumple 10 años sin dar solución a los soñadores

Con sueños truncados, es así como se sienten los soñadores beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), porque a pesar de tener número de seguro social válido, siguen estando en la incertidumbre, después de 10 años.

Y este miércoles, los soñadores llevaron a sus niños a Washington a demandar una legalización, no solo una suspensión de deportación. Los mismos soñadores que hace 10 años comenzaron a protestar, cuando muchos de ellos estaban saliendo de la adolescencia y la niñez.

Hace 10 años, el senador Richard Durbin, de Illinois fue de los que consiguió la protección temporal para los soñadores. Y este 2022, el aniversario es agridulce, porque hoy, después de 10 años, los soñadores tienen que seguir viniendo a la capital del país a manifestarse para demandar que el congreso cumpla sus promesas y los legalice a ellos y a sus padres.

El 12 de marzo de 2019, los soñadores dejaron de soñar y fueron no solo escuchados en el Congreso, sino hasta duplicados y seguidos en sus cantos.

Pero el senado nunca siguió el ejemplo y así están cumpliendo una década sin tener seguridad de que alguien podría quitarles su protección temporal.

Hace 10 años #DACA entró en vigor, por lo que hoy, más que nunca, es ocasión propicia para reconocer las aportaciones de sus beneficiarios a la sociedad y economía estadounidenses.



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DACA protege actualmente a más 825 mil jóvenes que tuvieron así la oportunidad de cambiar sus vidas con permisos de trabajo renovables de dos años, tarjetas de seguro social y licencias de conducir.

Hoy los congresistas republicanos están dispuestos a ayudarlos, pero antes habrá que pasar por órdenes judiciales que podrían dañarlos.

Las batallas que DACA ha enfrentado en 10 años

Y es que el programa DACA ha enfrentado varias batallas legales:

En 2017 fue cancelado por el presidente Donald Trump, pero tuvo que ser restituido parcialmente en junio del año pasado después de que la Corte Suprema falló a favor de implementar nuevamente DACA bajo los mismos términos planteados en el 2012.

El problema es que aún queda pendiente por resolver una demanda interpuesta en 2018 por nueve estados, quienes argumentaron que DACA violaba la ley de migración, esto dejó a más de 80 mil jóvenes congelados.

