Estados Unidos da un paso más para proteger a los soñadores con DACA

El gobierno de Estados Unidos anunció una norma con la cual busca proteger el programa de Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA) con el que se ha impedido la deportación de cientos de migrantes desde 2012, llamados soñadores.

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La normativa, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), pretende fortalecer y preservar DACA, programa que beneficia actualmente a casi 600 mil migrantes.

La propuesta mantiene casi todos los elementos del programa DACA original, con los mismos criterios de elegibilidad incluido el requisito de que los solicitantes hayan venido a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, y que hayan vivido continuamente en el país desde junio de 2007.

El gobierno de Joe Biden "continúa dando pasos para proteger a los soñadores y reconocer sus contribuciones a este país", indicó en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Aclaró que, aunque la norma propuesta "es un paso importante hacia esa meta", será el Congreso el que pueda otorgar una protección temporaria.

Mayorkas pidió este lunes al Congreso que actúe "rápidamente" para dar a los soñadores "el estatus legal que necesitan y merecen".

However, only Congress can provide permanent protection. I support the inclusion of immigration reform in the reconciliation bill and urge Congress to act swiftly to provide Dreamers the legal status they need and deserve. — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) September 27, 2021

¿A quién beneficia el DACA?

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es un programa creado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 15 de junio de 2012, bajo el gobierno de Barack Obama y que ha beneficiado a unos 750 mil niños y jóvenes indocumentados, llamados soñadores.

El DACA es un amparo (durante un peroido de dos años, sujeto a renovación ) contra la deportación para personas que llegaron al país cuando eran niños y que cumplen con una serie de criterios; sin embargo, esta no proporciona estatus legal.

Las migrantes indocumentados que se pueden beneficiar con el programa son:



Migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad.

Tener mínimo 15 años y máximo 31, al 15 de junio de 2012, al momento de solicitar el amparo.

Haber vivido en Estados Unidos de forma continua desde junio del 2007 o antes de esa fecha.

Tener diploma de bachillerato, diploma GED/ TASC o estar estudiando alguno de éstos.

No tener antecedentes criminales.

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