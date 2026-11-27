Un hombre en Michoacán fue detenido por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada a balazos durante una transmisión en vivo en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.

“Fue detenido en Michoacán un hombre por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025, en Zapopan. La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, confirmó.

🤝 La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



📑 Más información en breve. (2-2) — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 28, 2026

Valeria Márquez transmitía en vivo cuando le dispararon

El 13 de mayo de 2025 le dispararon cuando se encontraba haciendo una transmisión en vivo en TikTok.

Un año después se dio a conocer una posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el crimen.

La creadora de contenido Valeria Márquez era pareja de Francisco, hijo del narcotraficante Ramón Ángel “N”, “R1”,presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Las autoridades informaron el 31 de julio de 2026 la detención del “R1”, presunto líder de “Los Rs”, y estaría relacionado con una línea de investigación por el feminicidio de Valeria Márquez, pero también se indaga la posible participación de Francisco, hijo del “R1”.

Exnovio de Valeria Márquez revela cómo supo del crimen

Francisco, hijo del narcotraficante Ramón Ángel “N”, alias “R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reveló cómo supo que mataron a su exnovio.

Él incluso fue señalado por presuntamente haber participado en el feminicidio de la tiktoker el 13 de mayo de 2025.

En entrevista con el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota, el hijo del narcotraficante negó haber pedido a su papá el “R1” que la mataran.

Francisco contó que cuando pasaron los hechos él estaba rentando en un departamento cerca de donde se encontraba el salón de belleza donde trabajaba Valeria.

De acuerdo con su versión, una amiga le llamó y le comentó que le habían matado a Valeria Márquez.