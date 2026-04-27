Hallan a hombre sin vida en canal de aguas negras en límites de Tultepec, Edomex

Durante las primeras horas de este domingo 27 de abril, vecinos de Santiago Teyahualco reportaron a las autoridades la localización de un cuerpo flotando en un canal de aguas negras, sobre los límites de Tultitlán y Tultepec, en el Estado de México (Edomex).

A pesar de los reportes, autoridades tardaron más de 5 horas para atender el reporte de un cadáver a un costado de la calle La Masa; esto presuntamente por la disputa que existe entre los límites territoriales.

¿Qué pasó hoy en Edomex?

De acuerdo con información de Azteca Noticias, pasaron horas para que las autoridades atendieran el reporte de una mujer, quien informó la presencia de un cadáver al interior del canal de aguas residuales.

Primeros informes señalan que una mujer aseguró que podría tratarse de su padre, quien se encuentra desaparecido desde hace 15 días.

Presuntamente, el hombre se atoró entre la maleza sobre la calle Hacienda Portales, casi esquina con De la Masa, en la colonia Santiago Teyahualco. De acuerdo con versiones preliminares, presuntamente habría sido arrastrado por la corriente hasta ese punto.

Medios locales aseguraron que la ausencia de autoridades se debió a que la zona enfrenta problemas por las limitaciones territoriales entre Tultitlán y Tultepec, por lo que Protección Civil no pudo realizar las maniobras del rescate.

Hallan cuerpo en aguas residuales de Edomex

Fue hasta la tarde de este domingo cuando finalmente una unidad de emergencias arribó al lugar para rescatar el cuerpo, así como iniciar con las indagatorias correspondientes. Por su parte, elementos de la policía estatal acordonaron la zona.

En cuanto a la identidad de la víctima, se desconoce el tiempo que el hombre permaneció en las aguas residuales, pero debido al estado en el que se encontró, se presume que podría tener varios días.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen. Serán las autoridades las encargadas de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

