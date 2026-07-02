Exdirector de Pemex es denunciado por violencia física y emocional en su matrimonio tras video

El caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de agredir a su esposa María Felicia Jiménez en su casa, llegó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se difundió un video que muestra el momento de los hechos registrados el 15 de marzo de 2026, de acuerdo con los datos de la grabación de una cámara de seguridad.

María Felicia Jiménez denuncia violencia física y emocional

La víctima confirmó, en una entrevista, que el lunes 29 de junio, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México por violencia física y emocional durante su matrimonio.

Esto luego de que diera a conocer un vídeo en el que se muestra a Víctor Rodríguez agredirla en repetidas ocasiones en la sala.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Esposa de exfuncionario señala agresión desde 2022

El video habría sido grabado el pasado 15 de marzo en Morelos, sin embargo, la denuncia se presentó en la fiscalía capitalina porque aquí ha vivido más episodios de violencia desde el año 2022.

Señaló que continuará con el proceso hasta sus últimas consecuencias y que posteriormente buscará la disolución del matrimonio que sostiene con Víctor Rodríguez desde 2019.

Abren investigación en Morelos contra exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una investigación por los hechos ocurridos luego de la difusión del video en el que, dijo, "se aprecia un acto de violencia".

A través de un comunicado, la institución precisó que esto ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata

"La diligencia se abrió respecto al video sobre hechos probablemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal", indicó.

Como parte de la indagatoria, la Fiscalía Morelos inició el intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.