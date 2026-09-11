Casi un año después, localizan a menor Ximena López desaparecida en Tlalpan tras ir a la tienda

Ximena López Rosales, quien desapareció a sus 17 años hace casi un año en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), fue localizada.

Fue vista por última vez el 16 de octubre de 2025 tras salir de casa para ir a una tienda en la colonia Magdalena Petlacalco.

Hoy la Fiscalía General de Justicia capitalina confirmó que fue encontrada este 9 de septiembre luego de meses de búsqueda.

Solo salió a la tienda: La desaparición de la menor Ximena López enciende las alarmas en Tlalpan

¿Qué se sabe de la desaparición de Ximena López?

La Comisión de Búsqueda de Personas capitalina emitió el boletín con el folio D/03153/2025/CBP en la que se reportó que se le vio por última vez en dicha colonia.

Usaba lentes de graduación y vestía una blusa negra, sudadera del mismo color, un pantalón café y crocs azules.

El día de la desaparición, de acuerdo con sus familiares, Ximena no llevaba su teléfono celular y salió a comprar algunas cosas.

Su búsqueda movilizó a sus familaires, quienes exigieron a las autoridades su pronta localización y el sábado 18 de octubre de 2025, bloquearon Viaducto Tlalpan, a la altura del entronque con la carretera federal y de cuota México–Cuernavaca.