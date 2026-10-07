Suchiapa tiene nueva presidenta municipal tras la detención del alcalde

El Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, tiene nueva presidenta municipal. El Congreso del estado designó este martes a Daniela Guadalupe Flores Chanona, quien se desempeñaba como cuarta regidora propietaria, para asumir el cargo.

La decisión ocurrió después de que el Legislativo recibió información de la Fiscalía General del Estado sobre la situación jurídica del hasta ahora alcalde, Jorge Lorenzo Lara Cordero, detenido durante el fin de semana.

¿Por qué cambiaron al presidente municipal de Suchiapa?

Durante su sesión ordinaria, el Congreso de Chiapas declaró la falta al cargo de presidente municipal y determinó que Flores Chanona asumiera las funciones para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento.

La nueva presidenta municipal entró en funciones este 6 de octubre de 2026, de acuerdo con el Congreso estatal.

El nombramiento se dio mediante el procedimiento de urgente y obvia resolución, luego de que la Fiscalía comunicara al Poder Legislativo la situación jurídica del alcalde.

¿De qué acusan al alcalde de Suchiapa?

La detención de Jorge Lorenzo “N” ocurrió el 3 de octubre, dentro de la llamada Operación Enjambre, junto con el exalcalde Alexis “N” y Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como exdirector de la Policía Municipal.

De acuerdo con lo informado por el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, existen datos aportados por policías municipales que apuntan a que sus mandos recibían instrucciones para liberar a personas detenidas por presuntos delitos como narcomenudeo y portación de armas de fuego.

El fiscal también señaló que presuntamente había entregas de dinero a mandos policiales y que algunos detenidos eran recogidos posteriormente por integrantes de grupos criminales.

Estas acusaciones forman parte de las investigaciones y deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes.

¿Quién es la nueva presidenta municipal de Suchiapa?

Daniela Guadalupe Flores Chanona era cuarta regidora propietaria del Ayuntamiento antes de recibir el nombramiento del Congreso de Chiapas.

A partir de este martes asumió la representación política y administrativa del municipio, en medio de la investigación que mantiene bajo proceso a funcionarios y exfuncionarios de la localidad.