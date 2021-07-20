Detectan brote de Covid-19 en la Casa Blanca

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó este martes que varias personas que trabajan en el inmueble dieron positivo a pruebas de detección de Covid-19.

La vocera señaló que entre los casos positivos, se registró el de un alto funcionario y sin revelar mayores detalles, explicó que la enfermedad se detectó el lunes y que sólo mostró síntomas leves de la enfermedad, además de que no había tenido contacto con el presidente Joe Biden u otros funcionarios importantes.

Quiero confirmar que ayer (lunes) un funcionario de la Casa Blanca completamente vacunado dio positivo por Covid-19 fuera del predio

Psaki añadió que el resto de los trabajadores que dieron positivos por Covid-19 ya estaban completamente vacunados, y que otra de las personas contagiadas es uno de los voceros de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.

El funcionario de la Casa Blanca y el portavoz de Pelosi coincidieron en una recepción al aire libre en un hotel de Washington la semana pasada, cuando una delegación de legisladores estatales de Texas visitaron la capital estadounidense.

Otras personas que participaron en el evento de la semana pasada también dieron positivo a Covid-19, como fue el caso de dos legisladores estatales, que posteriormente se reunieron con la vicepresidenta, Kamala Harris. Por ahora, el equipo de la vicepresidenta descartó riesgo de contagio y señaló que no era necesario que realizara cuarentena.

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Recalcan que protocolos funcionan en la Casa Blanca

A pesar de los contagios detectados en la Casa Blanca, la secretaria de prensa señaló que no hay riesgo para el presidente Biden, pues afirmó que además de estar completamente vacunado, se hace una prueba cada dos semanas, al igual que la gran mayoría de sus asesores.

En el caso de los periodistas que acceden a la residencia presidencial, se realizan una prueba rápida el día que visitan el inmueble.

Psaki señaló que no descartan más contagios en el futuro, pero señaló que los síntomas en las personas vacunadas son sumamente leves, y añadió que el personal de la Casa Blanca está preparado para actuar en cuanto se detecten casos positivos.

La vocera añadió que también fueron detectados casos de Covid-19 en más trabajadores de la Casa Blanca, y sólo se limitó a decir que sus niveles de responsabilidad eran más bajos, sin dar la cifra exacta de los trabajadores contagiados.

Psaki señaló que los síntomas leves en los trabajadores de la Casa Blanca son la muestra de que las vacunas sirven y son seguras para prevenir hospitalizaciones, por lo que hizo un nuevo llamado a la población para inmunizarse.

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