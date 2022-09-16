David Beckham se forma en la fila para despedir a la reina Isabel II

David Beckham, estrella del fútbol británico, fue uno de los miles de residentes y turistas que hicieron la fila para despedir a la difunta reina Isabel II durante su estancia en la capilla ardiente en Westminster de este 16 de septiembre (2022).

Beckham, quien se unió a la kilométrica fila para ver el ataúd de la reina Isabel II, se mostró como un ciudadano más entre los miles que hicieron la fila de hasta siete kilómetros de largo y durante más de 12 horas para despedir a la monarca británica.

El retirado futbolista inglés, quien actualmente es dueño del club Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), sentía un especial cariño por la extinta monarca (reina Isabel II), quien en el año 2003 lo condecoró con la Orden del Imperio Británico.

David Beckham OBE has joined the queue to see Queen Elizabeth II Lying-in-State.



Like everybody else, he will have to wait in line for at least 14 hours and will not enter Westminster Hall until tomorrow morning.



pic.twitter.com/eKlcOs6T5m — Royal Central (@RoyalCentral) September 16, 2022

¡Baño de pueblo! y como un ciudadano más, Beckham hace fila de hasta 12 horas para despedir a la reina Isabel II

En redes sociales se come razón a viralizar fotografías y algunos cuantos videos de David Beckham, también excapitán de la Selección de Inglaterra mientras estaba formado en la fila en donde se le vio portando una "boina" oscura, traje, además de corbata y hasta gabardina mientras esperaba para presentar sus respetos a la reina Isabel II.

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid, señaló que las personas estaban allí para celebrar a la reina Isabel II y describió la experiencia de hacer la fila como de algo "especial".

🇬🇧| David #Beckham hizo la fila como cualquier otro británico, llegó a las 2am y recién a las 3:30pm pudo entrar a Westminster Hall.



13,5 horas en la fila para despedirse de la Reina Isabel II.pic.twitter.com/wnu69XqFoW — James Gatica Matheson (@JamesGMatheson) September 16, 2022

David Beckham se presenta en funerales de la reina Isabel ll en Westminster

En una entrevista para la cadena Sky News, Beckham señaló que: "Este día siempre iba a ser un día difícil. Nuestros pensamientos están con la familia, es muy especial escuchar todas las historias de la gente aquí. El momento más especial para mí fue recibir mi Orden del Imperio Británico... Tuve tanta suerte de poder tener algunos momentos así en mi vida para estar cerca de Su Majestad. Es un día triste, pero un día para recordar".

Cabe señalar que durante su espera, además de causar revuelo entre los medios y la gente que también estaba en la fila, David Beckham, se comió unos "sherbert lemons", un clásico dulce británico hervido, además de unas donas para hacer menos "pesada" la espera.