El rey Carlos III es proclamado como el nuevo monarca británico

El rey Carlos III se comprometió el sábado (10 de septiembre de 2022) a seguir el ejemplo de su difunta madre, la reina Isabel II, al ser proclamado de forma oficial, como nuevo monarca británico durante una ceremonia histórica que contó con pompa, tradiciones centenarias y gritos de "Dios salve al rey" en el corazón del Reino Unido.

Lamuerte de la reina Isabel II a los 96 años, tras siete décadas en el trono, puso en marcha los planes, largamente establecidos y muy coreografiados, de varios días de luto nacional, además de un funeral de Estado que se celebrará en poco más de una semana.

De 73 años, el rey Carlos III, sucedió de manera inmediata a su madre, pero un Consejo de Ascensión se reunió el sábado en San James (el palacio real más antiguo del Reino Unido, construido por orden de Enrique VIII en la década de 1530) para proclamarlo rey.

El consejo, formado por los consejeros privados, cuya función centenaria es asesorar al monarca, incluye a su hijo y heredero Guillermo, a su esposa Camila y a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, quien firmó la proclamación de ascensión al trono.

Seis exprimeros ministros, obispos y varios políticos gritaron "Dios salve al rey" cuando se aprobó el anuncio.



Rey Carlos III de Reino Unido:

Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y las pesadas responsabilidades de la soberanía que ahora me han tocado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el inspirador ejemplo que se me ha dado en la defensa del gobierno constitucional y por buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo.

His Majesty The King gives a personal declaration at today’s Accession Council, where he was formally proclaimed King Charles III.



⚫ https://t.co/lZ6yrT9Y0Y pic.twitter.com/phalp3gxTo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

Más tarde, en la Galería de la Proclamación, un balcón sobre el Friary Court del Palacio de St. James, el Rey de Armas Principal de la Jarretera, David White, acompañado por otras personas vestidas con trajes heráldicos dorados y rojos, leyó la Proclamación Principal, mientras sonaban las trompetas.



David White, Rey de Armas Principal de la Jarretera:

Considerando que ha complacido a Dios todopoderoso llamar a su misericordia a nuestra difunta soberana, la reina Isabel II de bendita y gloriosa memoria, por cuyo fallecimiento la corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es única y legítimamente del príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge.

"Hip, hip, hurra" se escucha en Reino Unido

Los soldados vestidos con los tradicionales uniformes escarlata gritaron "hip, hip, hurra" mientras White pedía tres vivas para el rey.

Centenares de personas a las que se permitió el acceso al lugar, entre ellas niños pequeños a hombros de sus padres, una mujer que llevaba flores y personas mayores en "scooters" de movilidad, observaron el acto. Muchos de ellos capturaron el momento con sus móviles.

“Three cheers for His Majesty The King”



Hip Hip Hooray! pic.twitter.com/QxW89DsxyE — Royal Central (@RoyalCentral) September 10, 2022

La Poma Real en Gran Bretaña

El rey Carlos III es el monarca británico número 41 de una línea que se remonta al rey normando Guillermo el Conquistador, que se hizo con el trono inglés en 1066. Los actos del sábado reflejaron proclamaciones para anunciar nuevos reyes y reinas que se remontan a cientos de años atrás.

Fue la primera proclamación televisada de un monarca británico y, para la mayoría de los británicos, el primer acontecimiento de este tipo en su vida, ya que la reina Isabel II, fue el único monarca que han conocido. El propio rey Carlos III tenía sólo tres años cuando ella se convirtió en reina en 1952.

Luego de los actos en San James, una banda militar condujo asoldados, heraldos y hombres con trajes ceremoniales que portaban estandartes y picas a través de la antigua City de Londres hasta el Royal Exchange, el primer centro comercial dela capital, que data del año 1566, donde se leyó de nuevo la proclamación.

El anuncio también se pronunció en las otras capitales del Reino Unido: Edimburgo en Escocia, Belfast en Irlanda del Norte y Cardiff en Gales. La muerte de Isabel, el monarca británico más longevo, generó una avalancha de homenajes en todo el mundo. Edificios y monumentos de Europa, América y África se iluminaron con el rojo, el blanco y el azul del Reino Unido.

En el Parlamento, los legisladores se alinearon para jurar lealtad al nuevo rey, encabezados por el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, y con Truss como una de las primeras en hacerlo.



Rey Carlos III de Reino Unido:

Juro por Dios Todo poderoso que seré fiel y guardaré verdadera lealtad a Su Majestad el Rey Carlos, a sus herederos y sucesores según la ley, con la ayuda de Dios.

Flowers have been left in memory of Queen Elizabeth II at Buckingham Palace throughout the day as mourning for Her Majesty continues. pic.twitter.com/CA5HuEC9uM — Platinum Jubilee News (@Platinum2022) September 9, 2022

Multitudes reunidas en el Palacio de Buckingham

La gente comenzó a reunirse de nuevo el sábado frente a los palacios reales, con miles de personas acudiendo a Buckingham para presentar sus respetos a la reina y al rey Carlos III. En el exterior del remoto castillo escocés de Balmoral, en lo más profundo de las tierras altas de Escocia, una cola de personas que esperaban para depositar flores recorría más de 500 metros.

Carlos III es el nuevo rey y jefe de Estado no solo del Reino Unido, sino también de otros 14 territorios, como Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.